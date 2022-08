La hija de Piñón Fijo publicó un nuevo mensaje en medio de la polémica: "Agresividad y odio desmedido"

La hija de Piñón Fijo publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales y sumó un nuevo capítulo al escándalo con el famoso payaso cordobés.

La hija de Piñón Fijo, Sol Gómez, compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales y sumó un capítulo al escándalo que se desató en las últimas semanas en su familia. "Tanta agresividad y odio desmedido", escribió la animadora en una publicación en la que rápidamente sumó miles de comentarios y likes.

Piñón Fijo y su familia llevan varias semanas en el centro de la polémica y el escándalo parece todavía lejos de terminarse. Es que hace unos días el propio payaso reveló que iría a la Justicia por las declaraciones en su contra, buscando dar por finalizada la disputa en la que fue denunciado por violencia intrafamiliar.

Por su parte, Sol Gómez, hija del reconocido animador, hizo una nueva publicación en sus redes sociales después de estar unos días "desaparecida". "Para los que siguen esta cuenta saben que hace bastante venimos construyendo este espacio de interacción a base trabajo, respeto, sinceridad y amor", comenzó @solcitofijo su descargo en Instagram.

En ese sentido, la también animadora contó que seguirá utilizando su perfil como canal de comunicación para interactuar con las familias "de manera amorosa y pacífica". "Por eso mi desaparición en estos días, nunca imaginé tener que lidiar tmb con el dolor de enfrentar a tantos 'heaters'", continuó Sol en su extenso texto.

"Si bien es una comunidad gigante para mi, en la que obviamente no pensamos todos igual, tener que leer tanta agresividad y odio desmedido les confieso que para mi FUE UN MONTÓN", agregó la hija de Piñón Fijo, que también contó que sigue ocupándose de ordenar y cuidar sus emociones para no desenfocarse más. En el texto, Sol contó que su foco estará en seguir creciendo y aprendiendo de la manera "más saludable posible", enfoque desde el que nació el proyecto independiente que encabeza.

En la publicación, donde también compartió imágenes con su pareja y compañeros de espectáculo, la animadora contó que el "motor" para volver a exponerse públicamente y escribir el texto fueron los "mensajes colmados de amor y respeto" que recibió. "Estamos construyendo algo tan sano y hermoso y poder mostrarlo sin miedo es mi mayor orgullo de hoy. Por más besos y abrazos para aprender que con tiempo y calma vamos a crecer!", cerró Sol Gómez su fuerte publicación.

El hijo de Piñón Fijo rompió el silencio tras el escándalo con el payaso cordobés

Tras conocerse la drástica decisión que tomó Piñón Fijo de ir a la Justicia, fue su hijo quien rompió el silencio en diálogo con medios cordobeses. En Socios del espectáculo compartieron el testimonio del animador, quien se presentó en un show en Deán Funes, de donde es oriunda su familia.

"Hermosa la gente de Deán Funes. Estoy súper contento", comenzó Gómez, algo nervioso y con ganas de terminar rápido la nota, cuando un grupo de periodistas cordobeses lo enfrentaron al bajar del escenario. En ese sentido, Jeremías agregó: "Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full".