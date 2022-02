La hija de Natacha Jaitt contó cómo fue la última charla con su mamá: "Estaba siempre despidiéndose"

Desde España, la hija de la fallecida Natacha Jaitt recordó los últimos momentos con vida de su madre y habló de las amenazas que sufrió en las redes.

En 2022 se cumplen 3 años de la muerte de Natacha Jaitt, quien fue encontrada sin vida el 23 de febrero de 2019 en un salón de fiestas de Benavídez, partido de Tigre. Con motivo de homenajearla Antonella Olivera, su hija, reveló cómo fue la última conversación que mantuvieron y la promesa que su mamá le hizo cumplir en caso de que algo llegase a ocurrirle.

“No hay un día que no piense en ella, ni uno solo", afirmó Antonella en diálogo con Christian Sanz (Noticias Argentinas) desde España. Y cuando el periodista le consultó por los motivos de su viaje, expresó: "Me vine el 14 de junio. ¿Por qué? Por una promesa que le hice a mi mamá si le pasaba algo. Pero también porque quiero volver a empezar de cero y encontrar mi propio rumbo (...) Por mi seguridad y la de mi familia mi madre me hizo jurarle que iba cumplir la promesa".

Tratando de alejarse del dolor y la tragedia que atrajó la muerte de su mamá, recordó cómo fue la última conversación que mantuvieron juntas: "Hablamos el día que murió. Y, de hecho, ahí volvió a hablarme sobre lo de irme a España. Ella me venía anticipando que algo podía llegar a pasarle, estaba siempre despidiéndose y yo le decía 'pero mamá, te estás despidiendo y la verdad es que me estás asustando'”.

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Natacha, Antonella pasó por un infierno personal que la llevó a tomar el paso de irse y seguir el consejo materno. Otro motivo preocupante por el que decidió partir fue la inseguridad que sintió tras los hechos y las amenazas que recibió. Sobre ellas remarcó su procedencia: "Solo algunas pocas, de cuentas falsas y de correos electrónicos anónimos". La joven planea construir una carrera como actriz y piensa que desde España puede lograrlo. Mientras estuvo en Buenos Aires participó en algunas obras de la Avenida Corrientes.

El día que Natacha Jaitt denunció a Fabián Gianola: "Me agarró del cuello"

"Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs", había relatado en 2018 la modelo que falleció hace casi tres años. "Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre", concluyó.

La brutal denuncia fue recordada por Ulises Jaitt, hermano de Natacha, al "retuitear" una publicación de Twitter que rezaba: "Natacha avisó quién es Fabián Gianola".