La fuerte indirecta de Jimena Barón para Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Jimena Barón pareció mandarles en Instagram una fuerte indirecta a Gianinna Maradona y a Daniel Osvaldo, su expareja que ahora sale con la hija del "Diez".

Jimena Barón parece vengarse y mandar indirectas permanentemente a través de su cuenta oficial de Instagram (@jmena) hacia Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, la hija de Diego Maradona, que ahora sale con su expareja. La jurado de ShowMatch: La Academia, el programa de televisión abierta que conduce Marcelo Tinelli por El Trece, parece descargarse mediante la red social en la que tiene casi seis millones de seguidores.

La cantante, actriz y compositora argentina de 34 años sorprendió al publicar allí varias fotos e historias con los colores de River de fondo, en lo que para muchos fue interpretado como un palito para el exfutbolista y para su novia actual. Si bien los tres protagonistas son confesos fanáticos de Boca al igual que sus respectivas familias, parece que todo vale a la hora del despecho.

Por qué Jimena Barón sube fotos con los colores de River si es hincha de Boca

Si bien "La Cobra" es una "bostera" de ley, fue una de las invitadas especiales para la fiesta de celebración del título de la Copa América por parte de la Selección Argentina en el estadio "Monumental" para el partido frente a Bolivia, por las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de fútbol de Qatar 2022. En el encuentro en el que "La Albiceleste" goleó por 3-0 con el triplete de Lionel Messi el jueves 9 de septiembre de 2021, ella formó parte del show posterior junto con la banda de cumbia Los Totora y con Luck Ra, el trapero cordobés que es el compositor de "El Campeón", la canción oficial por la coronación en el certamen continental.

Jimena Barón, con mucho River de fondo... ¿Para darles bronca a Osvaldo y a Gianinna Maradona?

Entonces, Barón posteó algunas imágenes con los colores rojo y blanco de fondo, y agradeció por haber sido una de las protagonistas de la fiesta posterior al encuentro. Entre otras cosas, escribió: "Después de dos años bastante de mierda, viví el sueño impensado de volver a cantar. Mágica invitación de la mejor Selección del planeta. El Monumental, Messi con la Copa y yo ahí de fondo tratando de cantar, con el cerebro reventado. Como argentina, no creo volver a vivir un momento así tan fuerte. No tengo palabras, no tengo".

Las versiones indican que este extenso mensaje estuvo dedicado indirectamente a Osvaldo, a quien ella habría dejado porque encontró chats en su celular con otras mujeres.

Osvaldo y Gianinna Maradona se reconciliaron

Luego de varias crisis de pareja vividas durante los últimos seis meses y de los rumores de separación, el músico y una de las hijas de "Pelusa" se mostraron juntos en el palco del "Pibe de Oro" en "La Bombonera" el miércoles 20 de octubre de 2021, durante el encuentro en el que el local derrotó por 2-1 a Godoy Cruz.

Osvaldo y Maradona, dos apellidos con historia en Boca

Mientras que Diego es uno de los máximos ídolos de la historia del club, el delantero vistió los colores del equipo de sus amores en la temporada 2015-2016, aunque se fue por la puerta de atrás por sus diferencias con el entonces entrenador Guillermo Barros Schelotto. Allí disputó 21 partidos oficiales con 7 goles anotados y 2 trofeos conseguidos.