Verónica Ojeda y una sorpresiva revelación sobre Gianinna Maradona: "Viene corriendo"

La madre de Dieguito Fernando lanzó una inesperada aclaración sobre su vínculo con Gianinna Maradona. Verónica Ojeda dio detalles del accionar de una de las hermanas del pequeño.

Verónica Ojeda es la madre de Dieguito Fernando, el menor de los hijos de Diego Armando Maradona. Tras el fallecimiento del astro, el pequeño se ha refugiado en su mamá y su pareja, Mario Baudry. Sin embargo, también sabe que puede contar con sus hermanas Dalma, Jana y Gianinna. En cuanto a esta última, quien supo ser la compañera de "Pelusa" dio detalles que sorprendieron gratamente a los televidentes.

En diálogo con LAM, Verónica Ojeda lanzó: "Yo sé que, si el día de mañana necesito algo para Dieguito, si llamo a Gianinna ella viene corriendo. Como es el más chiquito, aunque hoy no estén presentes, no se hablen o lo que sea, sé que el día de mañana si pasa algo con Dieguito, o necesita algo, yo sé que sus hermanas van a estar. Sé cómo son y que lo quieren, aunque no quieren exponer nada y lo entiendo".

"Yo sé que, si el día de mañana necesito algo para Dieguito, si llamo a Gianinna ella viene corriendo. Pero bien, porque sé que lo quieren. Está bueno eso. Yo le hablo siempre a Dieguito de sus hermanas", agregó Verónica Ojeda. De este modo, quedó claro que la relación con el pequeño Dieguito Fernando se mantiene de forma saludable y el pequeño siempre tendrá la contención que necesita de su familia.

Los problemas de Dieguito Fernando tras la muerte de Diego Maradona

El abogado de Dieguito Fernando, el hijo más pequeño de Diego Maradona, se refirió a los problemas que la partida del futbolista le dejó al pequeño. En su relato, Mario Baudry hizo referencia a hechos puntuales donde el niño demostró su desentendimiento ante la muerte de su padre y reveló que se encuentra en tratamiento psicológico.

“Dieguito la llamó a Jana y le preguntó por qué el papá se había muerto, si era por culpa de los médicos. Él dice que quiere irse con su papá, que se quiere ir al cielo”, expresó el abogado sobre la angustia que atraviesa el hijo de Verónica Ojeda tras el fallecimiento de su padre. Además, el letrado reveló cuán informado está el niño sobre las posibles causas de muerte de Diego Maradona.

“Agarra la tablet y tiene 50 mil documentales sobre Maradona para ver. Entonces ahí también se entera de todo lo que pasa ahora y pregunta”, continuó Baudry. “Imagínense que lo mejor que le pasó a Verónica fue que el nene vuelva a las clases presenciales, porque ella dejó todo para estar las 24 horas con él. Entonces es importante que él pueda, de a poco, volver a la escuela, aunque sea a divertirse con sus amigos”, agregó.