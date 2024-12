Alarma en el espectáculo: imputaron a Wanda Nara por una causa vinculada al juego clandestino

Wanda Nara será citada a indagatoria el martes 17 de diciembre.

Wanda Nara se encuentra en el ojo de la tormenta no solo por la escandalosa separación con Mauro Icardi, sino por la reciente causa legal en la que está involucrada. A la conductora de Bake Off la imputaron por "promoción y captación de apostadores" para plataformas de juegos ilegales y será indagada próximamente.

El mundo del espectáculo quedó conmocionado por lo que se supo de Wanda Nara en horas del mediodía del viernes 6 de diciembre. La conductora de Bake Off, el reality de pastelería que se emite por Telefe, fue imputada por promoción y captación de apostadores mediante la publicidad que efectuó de plataformas de juego ilegales en redes sociales y otros medios.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad comandada por el fiscal Juan Rozas, quien llevó adelante la imputación. Por el momento, Wanda Nara no salió a brindar ninguna declaración y la fecha de indagatoria será el martes 17 de diciembre.

Cabe resaltar que la causa forma parte del operativo "Juego Limpio" por el cual ya se realizaron 30 allanamientos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y se bloquearon más de 3000 sitios web. Mientras tanto, se espera que se den a conocer más detalles de la causa en los próximos días y la noticia impactó de lleno a la televisión y el espectáculo.

Wanda Nara reveló la verdad de su plan para destruir a La China Suárez: "Basura"

Yanina Latorre es una pieza fundamental en la disputa mediática entre La China Suárez y Wanda Nara, ya que fue ella quien reveló todo al respecto en 2021 y hasta el día de hoy da primicias sobre ese caso. En ese sentido, la panelista de LAM reveló en unas recientes declaraciones parte del plan de Nara para destruir a la actriz.

Wanda Nara compartió en varias de sus historias de Instagram capturas de pantalla de sus chats privados con La China Suárez, en los que expuso intimidades de la familia de la actriz, Pampita y Benjamín Vicuña. Días más tarde, Yanina Latorre habló con la hermana mayor de Zaira Nara sobre esa actitud y ésta le reveló el motivo estratégico por el que lo hizo.

"Wanda no logró arruinar a la China. Filtró un chat matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’, y me dijo ‘quiero que todos sepan que es una basura’", comentó Yanina en una de sus historias de Instagram. Estas declaraciones se dieron en referencia al abrazo y la charla buena onda entre La China Suárez y Pampita en un evento, antes de ser fotografiadas por la prensa.

"Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", comentó Nara. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".