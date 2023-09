La fuerte acusación que persigue a Julieta Poggio, Daniela y Romina Uhrig: "Inexperta"

Una famosa empresaria hizo una fuerte denuncia en contra de las tres exparticipantes de Gran Hermano y generó gran controversia.

En medio del éxito profesional que viven las tres luego de salir de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig enfrentan un duro revés. Precisamente, las tres amigas fueron denunciadas públicamente y las tildaron de "inexpertas" y con "falta de compromiso".

Precisamente, una reconocida influencer fitness apuntó contra el trío que forjó una gran amistad durante su paso por el reality y generó mucha controversia. Poggio, Uhrig y Celis habá firmado contrato para hacer una serie de videos con un plan de entrenamiento. El mismo llevaba el nombre de "Fit Girls" e incluso ya habían grabado el video de publicidad, sin embargo, el proyecto no llegó a ningún puerto.

"Voy a hablar del tema porque me preguntan un montón. Fue una falta de compromiso, gente inexperta, que no les importa el otro", empezó por decir. Luego, explicó: "Las llamé y las contraté en un estudio con todo mi equipo. No cumplieron con el contrato".

Finalmente, sobre el proyecto que no llegó a buen puerto, la influencer sentenció: "No me interesa hacerles nada porque de todo se aprende. Siempre trabajé con gente muy profesional y los que no son profesionales, me bajo y a los 20 días no están más".

La historia de Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis publicitando el plan de entrenamiento.

La estrategia de Lucca Bardelli para arruinar a Julieta Poggio: "Me anoté"

A meses de confirmar su separación de Julieta Poggio y generar polémica, Lucca Bardelli reapareció públicamente con una insólita declaración. El exnovio de la bailarina habló de sus proyectos a futuro y sorprendió al comentar que involucran a la "enemiga" de Poggio.

En la emisión del miércoles 13 de septiembre del Bailando 2023, Lucca estuvo presente en el estudio. Esta inesperada presencia no pasó desapercibida por los televidentes, motivo por el que el influencer terminó brindando una entrevista para las redes sociales del ciclo y contó qué hacía allí.

"Vine a ver... pero puede ser que quiera estar acá. No sé la verdad. No me anoté ni nada", empezó por decir Lucca. Sin embargo, aseguró que no sabe si puede quedar debido a que no tiene talento alguno para el baile. "Soy de madera. No aprendí nada de Juli", continuó.

En este marco, Bardelli fue consultado por quién elegiría como pareja en caso de quedar. Entonces, el respondió polémico que iría por Coti Romero, una de las exparticipantes de Gran Hermano con la que su expareja tuvo más problemas dentro y fuera de la casa. Ante esta declaración, dejó en claro que se trataba de una provocación a la bailarina y actriz.