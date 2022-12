La foto de El Polaco en short que se hizo viral: "Bajá esa pistola"

El artista subió una serie de postales familiares pero un detalle sobresalió de su short y dejó sin aire a sus seguidores.

El Polaco se juntó con sus hermanos, Jonathan y Rocío Cwirkaluk, para descansar por unos días y tomó una serie de postales familiares en un paisaje de sierras que provocaron un torbellino de comentarios por un detalle en su short.

Con el torso desnudo y vistiendo un short blanco, El Polaco posó para la foto pero no se percató en que de su short se elevaba, como si se tratase de una posible erección. Los internautas de Instagram no dejaron pasar este gracioso detalle y remarcaron "la felicidad" del ex de Karina "La Princesita".

"Nosé q mirar. Creo q ni vi los personajes, mire otra cosota. Jaaja faaa esa Barby q come bien. Jajaja”, “Revisen al polaco está armado!!!”, "Baja esa pistola polaco tengo una familia que me espera en casa", “Se paró el mundo” y "Se nota que de familia es lo pijudo" fueron algunos de los mensajes más divertidos que le dejaron sus seguidores. Además, no faltaron quienes dejaron emojis de fuegiitos, preguntándose si "el detalle" sería real o un efecto generado por un movimiento del cuerpo del cantante de cumbia y exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe).

El encuentro entre La China y El Polaco que pone nervioso a Rusherking: "Me encantó"

Ya no quiero verte es el nombre de la canción que lanzaron La China Suárez y El Polaco, que acumula 2 millones de reproducciones en YouTube y está en tendencias. Frente a esta situación, ambos se juntaron para hacer un challenge especial con una coreografía para publicarlo en las distintas redes sociales.

"Yo vi que sacó su primera canción, Lo que se dice de mí, y me encantó su voz. Le mandé un mensaje por Instagram diciéndole que tenía una canción, pero todavía no la tenía", había contado El Polaco en Socios del Espectáculo el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. El tema es originalmente del cantante de cumbia y la ex Casi Ángeles está como invitada.

"Ella me contestó como al mes y fue a San Martín a grabar sola. Re humilde, re profesional y buena mina", consideró. El video de ambos bailando se volvió viral rápidamente y ya hay varios seguidores de los artistas que están subiendo sus propios bailes, de acuerdo a la 'coreo'.