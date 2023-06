La exesposa de Cacho Garay habló de las "cosas horribles" que sufrió

Verónica Macías denunció al comediante por violencia de género y dio detalles de los maltratos que recibió durante los 10 años que estuvieron en pareja. El comediante está con prisión domiciliaria desde mediados de abril.

El comediante Juan “Cacho” Garay está con prisión preventiva domiciliara desde mediados de abril luego de ser imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación de la libertad agravada en contexto de violencia de género en contra de su exesposa. Este miércoles Verónica Macías recordó las vejaciones a las que fue sometida por su ex pareja y detalló los episodios de violencia que sufrió durante los 10 años que estuvieron juntos.

El comediante había sido imputado inicialmente por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por mediar violencia de género”, tras ser detenido en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, por una denuncia de su esposa. Y si bien recuperó la libertad tras el pago de una fianza, la causa avanzó con nuevas pruebas. La víctima contó que el humorista la obligaba a tener relaciones sexuales con otras personas, que solía retenerla contra su voluntad, y que la había amenazado de muerte, por lo que este elemento, junto a otros con que contaba el fiscal Daniel Carniello, le sumó estas dos nuevas imputaciones y le dictaron la prisión preventiva.

Además, en las últimas horas, un fiscal pidió la detención de Sandra A., una empleada de la Legislatura de Mendoza que fue denunciada por Macías como cómplice del humorista en los abusos. “La policía le daba a Cacho picanas para que me torture”, afirmó con la voz entrecortada durante su visita a Nosotros al mediodía. “Muchas personas me preguntaron si alguna vez hubo amor, ¿Cómo en una violación a haber amor? A mí me abusaron y me cerraron la boca para siempre. Me hizo cambiar mi cuerpo y todo”, subrayó.

De acuerdo al duro testimonio de Verónica, en el allanamiento los efectivos no habían encontrado todas las herramientas que comprobaban su denuncia. “Desde que yo entré al refugio (de mujeres), se perdieron muchísimas pruebas, porque él limpió muchas pruebas con esos policías. Drogas con las que me... armas... todo tipo de elementos”, sostuvo.

También se mostró arrepentida por las cirugías estéticas que se había realizado por pedido de su expareja y relevó las consecuencias aún padece de los métodos que que Garay habría utilizado para “castigarla”. "Tengo dolores intensos en mis partes íntimas”. “He vivido cosas extremadamente horribles y siento mucha impotencia. A él le han soltado la mano muchas personas poderosas, pero sigue estando libre”, disparó sobre la situación judicial de Garay, quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria.

Ordenan la captura de la supuesta cómplice de Cacho Garay

La Justicia mendocina solicitó la captura internacional de una mujer, Sandra A. (se resguarda la identidad porque aún no fue imputada), a la que acusan de haber sido coautora en ataques sexuales junto al humorista Cacho Garay contra Verónica Macías.

“Era amante de Cacho y cómplice en todo”, indicó Verónica en el programa de El Trece. Según lo consignado por TN, la mujer está fuera del país por vacaciones y tiene previsto volver al país el próximo 11 de junio. El fiscal Daniel Carniello solicitó la captura de la acusada como coautora de cometer abusos sexuales con acceso carnal, pero cuando la Policía fue a su domicilio no la encontraron y, por eso, elevaron el pedido a Migraciones.

De acuerdo a lo que citaron los medios mendocinos Sitio Andino y El Sol, la mujer de la que trascendió solo su nombre de pila, es empleada de la legislatura provincial, fue reina departamental de Tunuyán en 1982. Además, hasta hace algunas semanas aspiraba a ser concejal en las próximas elecciones.