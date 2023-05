La esposa de Cormillot, Estefanía Pasquini, rompió el silencio y contó la verdad sobre su "embarazo"

Estefanía Pasquini decidió romper el silencio y contar la verdad sobre su "embarazo". Qué dijo la esposa de Alberto Cormillot.

Estefanía Pasquini es la esposa de Alberto Cormillot y madre de su hijo Emilio. El pequeño recién va a cumplir dos años en pocas semanas, aunque en los últimos días se habló y mucho sobre la chance de que llegue un nuevo integrante a la familia. En este sentido, la nutricionista decidió romper el silencio y contar la verdad sobre su supuesto embarazo.

Compartiendo una imagen de la Virgen de la Dulce Espera, los seguidores de Estefanía Pasquini se preguntaron si la esposa de Alberto Cormillot estaba esperando a su segundo hijo con el famoso doctor. Para terminar con las especulaciones, la protagonista decidió pronunciarse al respecto.

"Todos los meses pongo algo en su día y suelo ir a agradecer", explicó Estefanía Pasquini, haciendo alusión día de la Virgen de la Dulce Espera. A su vez, agregó en diálogo con Clarín: "A mí me costo años quedar embarazada... Me decían que era imposible... Y cuando ya no sabes de qué agarrarte.... Y sentí que la Virgen me daba esperanza... Fue el único tratamiento que me dio resultado".

La alegría de Estefanía Pasquini por Alberto Cormillot: "Volvió"

La esposa de Alberto Cormillot compartió su alegría en las redes sociales por el regreso del doctor tras varios días fuera de su casa. "Hoy volvió después de una semana de congreso, una semana que fue muy difícil para los tres, la distancia, Emilio enfermo y luego me contagió a mi, tuve miedo sola con Emilio", reveló Estefanía Pasquini.

Relatando lo difíciles que fueron estos últimos días, Pasquini aseguró sobre su salud y la de su pequeño Emilio: "Despertándome a cada rato a la noche para asegurarme que este respirando bien, mi mamá enferma y sin poder darme una mano, mi papá también complicado, yo funcionando a un 30%. Semana para el olvido".

"Mas feliz que nunca de tenerte de nuevo con nosotros, lo que te extrañamos y necesitamos no tiene nombre, los abrazos, mimos, la cenas compartidas, los ratitos en la cama con juegos antes de irnos a dormir entre los tres, por fin, ya estamos juntos y mejorando por acá", escribió Pasquini. De este modo, hizo pública su felicidad por tener a su esposo nuevamente en la calidez de su hogar.