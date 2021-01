La desopilante forma en la que la Mona Jiménez que festejó su cumpleaños

Juan Carlos Jiménez Rufino, más conocido como la Mona Jiménez, es uno de los músicos más importantes de la música popular. Reconocido como El Rey del Cuarteto, ha construido una carrera verdaderamente inolvidable, en la que logró imponer sus temas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Este lunes 11 de enero cumplió 70 años y lo celebró de una manera desopilante.

Con un video que se viralizó en las redes sociales, se pudo ver el momento en el que la Mona Jiménez celebró su cumpleaños en su casa. Decenas de fanáticos se acercaron a la puerta de su hogar e inmediatamente después, el músico se asomó por el balcón para saludar. Luego de diversos cánticos y de mensajes de agradecimiento, el astro del cuarteto expresó: "Gracias por todos estos años".

¿Los éxitos más importantes de La Mona Jiménez a lo largo de su carrera? Entre los temas más populares se destacan “Quién se ha tomado todo el vino”, “Dueño de tus sueños”, “Por portación de rostro” "Muchacho de Barrio", Tinata China", "Ruleta Rusa" y “Amor Fantasma”.

La cruda historia de vida de La Mona Jiménez:

En un diálogo con Telefe, la Mona Jiménez reveló que su madre lo presionó para que trabajara y no se dedicara al canto: "Mi papá trabajaba en EPEC. Yo tenía un hermano mayor que se llamaba 'Tito'. A los 18 años, entró a EPEC. Al fallecer mi papá, yo tenía que entrar al mismo trabajo. Y yo le dije a mi mamá: 'No voy a entrar ahí, yo voy a seguir cantando y voy a triunfar’. Ella me respondió: 'Hijo, vas a andar pasando la gorra en las peñas’. Pero le dije: ‘No, estás equivocada, voy a ser un cantante ganador'".

Para colmo, tiempo después, La Mona fue traicionado por un representante y un familiar, y pasó más de una década cantando sin cobrar un solo peso: "Cuando me metí con 'El Cuarteto de Oro', estuve 11 años. Desgraciadamente, fueron los 11 años más tristes de mi vida. Eso fueron los más tristes de mi vida... Me separo del 'Cuarteto de Oro' gracias a Juana, que me ayuda a darme esa mano. Yo tenía 33 años en ese momento y la persona que estaba conmigo, que era socio, era el hombre que estaba con la hermana de mi mamá. Me mintieron... Los dos me mintieron. La hermana de mi mamá, que no la quiero ni nombrar y su marido. Estuve trabajando gratis para ellos".