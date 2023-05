La desgarradora despedida de Ricardo Darín: "Hasta la próxima"

La familia Darín está atravesando un dolorosa situación. El actor conmovió a sus seguidores con un sentido mensaje.

Ricardo Darín es uno de los actores más importantes de Argentina, pero también uno de los más queridos por el público. No es extraño que cada publicación del artista en redes sociales se llene de interacción, pero su último posteo de Twitter le llegó al corazón a muchísima personas.

El protagonista de la serie de El Eternauta producida por Netflix es un reconocido amante de los perros y este sábado le tocó atravesar por una dolorosa situación. Tras recibir una devastadora noticia, no dudó en acudir a la red social de Elon Musk para manifestar sus sentimiento.

"Hasta la próxima Ronko querido!!! Te deseo paz por fin", escribió desde su perfil, @bombitadarin, luego de la muerte de su mascota, que sufrió una larga y dolorosa enfermedad. De inmediato, la publicación se llenó de "Likes" y también de mensaje de aliento de sus seguidores.

Por su parte, Clara, la hija del actor, compartió un emotivo video junto a su mascota en una historia de Instagram. Sin necesidad de expresar palabras, la joven publicó un video en las que aparece junto a Ronko, ambos recostados en el sofá, mientras ella le acaricia la patita.

Clara Darín subió un video con su perro a Instagram

Todos los integrantes de familia Darín son apasionados por los perros y no dudan en compartir publicaciones cada vez que hay un can perdido o que necesita ser adoptado. “Me gusta esa incondicionalidad que tienen los perros para con nosotros. ¿Quién los engañó? Ellos creen que somos fantásticos y, en realidad, no lo somos”, sostuvo el protagonista de Argentina 1985 en un entrevista con Leo Montero.

La foto de Ricardo y del Chino Darín que hizo delirar a los fans

El Chino Darín compartió una fotografía junto a su padre, Ricardo Darín, en Instagram y causó furor en esa plataforma. La imagen es dentro de un auto, en donde se lo ve a los actores compartiendo un viaje por la ruta junto a dos de sus perros y un mate.

Hace un tiempo atrás se conoció que Ricardo trabajará en una nueva serie original de Netflix, mientras que el Chino también está afrontando sus propios proyectos conjugando la actuación con la producción. "Ruteando por la pana con el pana Ricardo Darín y la jauría Russell", escribió el joven en la publicación.

Al momento de publicarse, recibió miles de "me gusta" y comentarios, por parte de los fanáticos de los intérpretes."No sabes si querés ser nuera o suegra"; "Mi novio y mi suegro viniendo a casa"; "Qué bella jauría los cuatro", fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus seguidores.