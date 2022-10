La decisión de Mauro Icardi luego de ver a Wanda Nara con L-Gante: "Sorpresa"

El futbolista dejó un insólito comentario en una publicación de Wanda Nara, quien asegura estar separada desde hace semanas. Mauro Icardi estaría celoso de L-Gante por su vínculo con su ex.

Mauro Icardi no se da por vencido ante los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante.

Mauro Icardi cada vez se muestra más desesperado por Wanda Nara, quien afirma estar separada del futbolista con el que estuvo casada durante ocho años. El deportista no deja de comentarle posteos a la madre de sus hijas en las redes sociales, ante los fuertes rumores de romance entre la celebridad de redes y el cantante de cumbia 420 L-Gante.

Wanda Nara compartió una foto con un lujoso vestido en una de sus publicaciones de Instagram, en la que tanto Icardi como L-Gante dejaron comentarios de admiración y amor. "¡Siempre brillando con esa belleza radiante! Se ve que te hizo bien la sorpresa del finde. ¡Última semana de esfuerzo y a seguir brillando con todo! Te amo", escribió el futbolista en el posteo de Nara.

L-Gante fue más sutil y solo dejó un comentario con un emoticón de corazón en el posteo de Wanda. Además de esta interacción, Nara y el cantante que colaboró con Tini Stoessel en la canción Bar tienen idas y vueltas subidos de tono en redes sociales, en los que manifiestan su cariño de manera fervorosa.

La pelea en redes de Lizy Tagliani y Wanda Nara

Nara comentó una publicación de Lizy Tagliani en Instagram y lanzó una fuerte crítica al outfit escogido por su compañera de jurado en el reality show Quién es la Máscara. "Este look es todo, ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto", escribió la hermana mayor de Zaira Nara en un comentario a Tagliani. La humorista apeló a su acidez y no se quedó callada: "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto", en alusión a las cirugías estéticas de la botinera.

Este cruce generó un gran revuelo mediático, ya que todos pensaron que las personalidades de TV estaban peleadas, por lo que Tagliani le dedicó un tierno posteo a su compañera: "Wanda Nara para mí es como la virgencita del tiempo... en cada casa el color con que se la mira es distinto. Pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda. Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía, una complicidad, con unas formas y un humor que me encanta pero que no con todos se puede porque es picante, pero para mí, de lo mejor, jajajaja", comenzó la celebridad. Y cerró: "Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira, para ser la hermana de Wanda. Sé que seríamos buenas hermanas".