La crisis familiar acecha a Guido Kaczka: "Con el trabajo perdés cosas"

En plena ola de éxito en la televisión, Guido Kaczka estaría atravesando un momento de reclamos familiares que lo tiene en aprietos.

La trayectoria profesional en los medios de Guido Kaczka goza de buena salud y los programas Bienvenidos a bordo y Los 8 escalones lideran las franjas de rating de El Trece. Y en plena ola de éxito, se filtró una picante advertencia de su esposa que pondría en fragilidad la estabilidad familiar.

En una entrevista reciente con Diarioshow, Kaczka habló de su rutina laboral y de todas las horas que le dedica a los medios: "Mucha gente suele decir que por el trabajo perdió cosas. A mí me gusta la responsabilidad, y estar ocupado, y también pasar tiempo con mi familia. Pero no soy de la creencia que con el trabajo perdés cosas".

"Creo que todo no se puede. En definitiva vivís un poco con todo. No es la cantidad, tiene más que ver con vivir la vida con mayor calidad. Puede parecer raro el concepto, pero si hacés lo que te gusta, lo disfrutás, hacelo todo lo que puedas, no te lo pierdas porque tu vida depende de que te sientas completo, y si tu trabajo te completa, no lo vas a poder evitar”, sumó.

Pero las declaraciones de Kaczka se estarían contradiciendo con la advertencia que le dejó Soledad Rodríguez, su esposa. Según informó La Pavada (diario Crónica) Rodríguez le habría dado el ultimátum para que la familia aproveche su nueva casa, en el barrio privado del club de Solanas (Golf). El medio agregó que una de las preocupaciones de la familia sería que Kaczka esté prendido al celular durante todo el período de descanso.

Tensión en vivo: un participante de Los 8 escalones se quedó sin aire y preocupó a Guido Kaczka

Los 8 escalones fueron testigos de un momento tenso: uno de los participantes, llamado Martín, se quedó sin aire al pasar a la final del juego y preocupó a Guido Kaczka. Su descompensación se debió a la emoción que le provocó el estar muy cerca del objetivo, el premio de un millón de pesos.

“¡Pasó a la final!”, exclamaron en el estudio y en ese momento Martín intentó expresar su felicidad pero empezó a faltarle el aire. Guido Kaczka le preguntó si se encontraba bien y el hombre aseguró que sí, aunque aclaró: "Me agarró una emoción muy grande, perdón. Tengo 41 años, son muchas cosas en la vida, una buena después de tantas malas”. Al oír a Martín, Guido Kaczka se puso en su lugar y afirmó que él también debió sortear obstáculos para llegar al lugar que ocupa hoy: “A mí me está pasando lo mismo Martín, me voy dando cuenta que la vida es una cosa difícil. Vale la pena, es linda, tiene cosas bárbaras, pero es difícil”.