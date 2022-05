La China Suárez y Rusherking ya no esconden su romance

Los artistas ya se muestran cercanos en las redes sociales y los seguidores reaccionaron.

"La China" Suárez y Rusherking están juntos y cada vez hay más pruebas de eso. La primera imagen que se conoció de ellos en público fue la del video que se viralizó en la fiesta del after de la entrega de premios Martín Fierro. Sin embargo, en esta oportunidad tuvieron un ida y vuelta en las redes que hizo reaccionar a los seguidores del cantante.

Los artistas pasaron la noche juntos en un hotel de Recoleta y fueron descubiertos por el cronista de LAM que les hizo guardia en la vereda del frente hasta que salieron y logró conseguir las imágenes exclusivas de "La China" Suárez y Rusherking retirándose juntos. Después de ese episodio, parece que ambos decidieron dejar de esconder su relación y empezaron a vincularse en las redes también.

Rusherking utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar que hoy lanzaría su nueva canción y una de las primeras personas en comentar la publicación fue nada más ni nada menos que "La China" Suárez. La actriz escribió: "Mi fav". Junto a un emoji de diamante. Por su parte, el cantante le respondió con sutileza: "Gracias chinita". Junto a un emoji con dos corazones. Sin quedarse atrás, la artista contestó con un emoji de dos manos formando un corazón.

La reacción de los seguidores de Rusherking

Esa fue una demostración de afecto suficiente para hacer reaccionar a los seguidores de Rusherking que no tardaron en hacerse escuchar. Hubo muchas opiniones al respecto, algunos comentarios a favor y muchos haters en contra de la incipiente pareja.

Los comentarios en la publicación de Rusherking.

Es un ataque misógino al que la actriz se ve expuesta cada vez que se conoce algún detalle de su vida privada. En esta ocasión hubo comentarios como: "Por favor no hagas un hijo todavía es muy peque", "En marzo le estabas poniendo lo mismo a armandounamoto", "De pedo no se quedó con el hijo mas grande de Vicuña", "A David Bisbal le decia que 'Princesa' era su favorita. Tiene un favorito para cada ocasión", "Vamos ahora se busca pibitos no me sorprende para nada jajajaja". "La China" Suárez hizo su descargo sobre este tema y abrió su corazón al expresarse al respecto.