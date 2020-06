La chicana política de De Brito a Papaleo por un comentario dedicado a los antiperonistas

Los fines de semana de El Nueve tienen a Carolina Papaleo y Julián Weich a cargo de "Vivo Para Vos", un ciclo de entretenimientos que arrancó flojo y aún no puede encontrar un público estable. Uno de los que notó este detalle fue Ángel de Brito, quien además evidenció unos polémicos "me gusta" de Weich en comentarios contra su compañera de aire. ¿Está todo bien entre la dupla de conductores?

"Intratables y el programa de Julián no están rindiendo los fines de semana”, comentó el conductor de "Los ángeles de la mañana" el 7 de junio, capturando las métricas de raiting. De forma inmediata, el posteo se llenó de comentarios a favor y en contra del ciclo de El Nueve. "La Papaleo es inmirable", lanzó un usuario refiriéndose a Carolina Papaleo. Esta respuesta no pasó desapercibida ya que Julián Weich le dio "me gusta".

Sorprendido por la reacción en su contra, Weich salió a tuitear: "¿Pueden ser tan nabos? Dije en miles de notas que le pongo corazoncito a todos los comentarios.. ¡¡¡buenos y malos!!!". "Jajajaja confío 100% en @Julyweich a veces pasa, por mirar los comentarios apoyas el dedo para deslizar la pantalla Y comentario normal de seguidor de @AngeldebritoOk ¡¡No bancan que soy Peroncha!!!", agregó Carolina Papaleo, defendiendo a su compañero de emisora y tirando un palo contra los gorilas.

De Brito, con ganas de dar batalla, lanzó filoso un "te faltó poner culpa de Macri" y evidenció un nuevo furcio de Weich, quien dio "me gusta" en un comentario que le pega a Carolina. "Caro, a nadie le importa que seas peroncha, el problema son tus actitudes que mostrás frente a cámara.. eso es más grave que una ideología", rezaba el tuit likeado por el conductor y levantado por el periodista de espectáculos. Si bien ambos conductores afirman que no hay problemas entre ellos, los usuarios que siguieron el cruce dudan que esté todo bien.