La amante de Luciano Castro: se conoció el duro momento que está viviendo tras conocerse su romance

La amante de Luciano Castro vive un duro momento.

El nombre de Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez el foco no está puesto únicamente en el actor y en su escandalosa separación de Griselda Siciliani. En las últimas horas se conoció el duro momento que estaría atravesando la mujer vinculada sentimentalmente con él en Madrid, luego de que el supuesto romance saliera a la luz.

Las versiones sobre las andanzas de Castro en la capital española ya habían generado un fuerte revuelo mediático en Argentina, pero ahora el impacto habría tenido consecuencias concretas del otro lado del océano. Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen, mientras el actor suma visibilidad y oportunidades laborales, la joven señalada como su amante estaría pagando el costo más alto de la exposición.

¿Qué le pasó a la amante de Luciano Castro?

De acuerdo al testimonio del periodista, la joven ya no forma parte del personal del local. Antolín aseguró que visitó el lugar y no encontró “ni rastro” de ella. “Ahí ya no está Sarah. Estuvo en su momento, conoció a Luciano Castro y ahora no trabaja más ahí”, afirmó. Si bien deslizó que podría estar buscando otros rumbos como bailarina o actriz, fue tajante al remarcar que no estaría vinculada a proyectos importantes en Madrid.

Según Antolín, la exposición mediática habría sido determinante. “En el barrio Salamanca lo que se busca es discreción. Que una empleada hable con medios argentinos sobre supuestos amoríos con un cliente no es adecuado”, explicó. Y sumó: “Este altercado con Luciano Castro no le ha venido bien a la bailarina. Le pudo haber costado el trabajo”.

El bar se molestó por la exposición

El escándalo no solo habría afectado a la joven, sino también al propio local gastronómico. “El bar se vio perjudicado porque fue mencionado en todos lados. Hay gente que después no elige más ese lugar por miedo a quedar expuesta”, concluyó el periodista.

Sarah Borrell se quedó sin trabajo.

Mientras Luciano Castro continúa sumando titulares y proyección internacional, la historia deja al descubierto el costado más cruel de la fama, donde no todos salen indemnes cuando un romance privado se vuelve un escándalo público.