L-Gante venderá semillas de marihuana: "La Mafilia y Cumbia 420"

El cantante de cumbia 420 lo comunicó a través de sus redes sociales.

L-Gante presentó su nuevo negocio de manera inesperada a través de sus redes sociales. El cantante de cumbia 420 se expresó mediante historias de Instagram en una dinámica interacción con sus seguidores y allí fue cuando reveló de qué se trataba su emprendimiento.

En medio de una pausa a sus shows para abocarse a su rol como jurado del programa Canta Conmigo Ahora, L-Gante sacó a la luz un nuevo proyecto. Se trata de la venta de semillas de marihuana bajo su propio sello: se llamarán La Mafilia y Cumbia 420.

"Largá tu línea de semas, que la gente crea en cultivar viejo", le escribió un seguidor de Instagram en un juego de preguntas y respuestas que llevó a cabo el martes 20 de septiembre. Esto generó la reacción del cumbiero, quien grabó un video para brindar detalles al respecto.

"Ya está en proceso eso. Semillas La Mafilia y Cumbia 420, así que ya sabes, piola", contestó, y etiquetó al perfil llamado Champions Seeds. Cabe recordar que la venta de semillas de cannabis es legal en Argentina desde julio del 2022, y deben estar inscriptas y aprobadas en el registro de cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

L-Gante reveló cómo está la relación con Tamara Baez

En este mismo intercambio con sus fanáticos, uno de ellos realizó una pregunta sobre este tema: "¿Por qué nunca te mostrás con Tamara? ¿No te parece que la fama hizo que dejes de lado a la mujer que siempre te bancó?". "“¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, programas de televisión, a veces sí, a veces no, pero tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás. Son cosas personales", sostuvo.

L-Gante apuntó contra Estefanía Berardi por tratarlo de violento

L-Gante enfrentó a Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), por la información que compartió en el programa sobre su separación de Tamara Báez, con quien comparte una hija.

Todo comenzó cuando Berardi comentó en el programa que Tamara había publicado fotos de su casa destrozada, mientras Elián Valenzuela había subido fotos de sus nudillos lastimados. La lectura que la panelista hizo sobre esta situación fue que el cantante habría golpeado objetos de su casa en medio de un ataque de ira. Más tarde, un allegado de L-Gante le dijo a la panelista que el músico estaba muy enojado con ella por haber tratado el tema en televisión.

"L-Gante se enojó con la señora", aseguró "Pampito". "Ayer contamos con 'Pampito' algo del video viral, de L-Gante saliendo del telo con una chica. Sumé una info, que el hotel quedaría en Benavidez, a una cuadra de donde vive Luli Romero, la bailarina, la tercera en discordia. Es ese hotel porque en el video se ven la misma pared y las mismas palmeras", comenzó Berardi.

"Se enojó con la prensa, puntualmente porque acá hablamos el tema y me hago cargo. Hay cosas que se dijeron respecto a su familia que no le gustaron, de si él golpeó la puerta o no. Entonces, lo que yo le digo a esta persona que me cuenta de su enojo es que yo les escribo para chequear, pero si ellos no contestan o no aclaran, nosotros opinamos de lo público. Yo no me metí en la casa de L-Gante por la ventana, ellos lo muestran", se defendió la periodista.