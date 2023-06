Kike Teruel destrozó a José María Listorti y dijo lo que muchos piensan de él: "Siempre"

El cantante fue lapidario con el humorista. Listorti había repudiado el discurso antivacunas del músico de Los Nocheros durante la pandemia.

Kike Teruel se prepara para su último show con Los Nocheros. El cantante abandona el grupo de folklore y dio una serie de reportajes para promocionar la presentación. Pero una de esas entrevistas despertó gran revuelo porque el cantante apuntó contra José María Listorti.

“Yo a José María lo conozco por las cosas que hacía con Tinelli que eran siempre cosas graciosas y a veces se ridiculizaba, lo conozco por eso nomás y no sé por qué se la agarró así con Los Nocheros”, afirmó Teruel. De esta forma, retomó la polémica en que su grupo quedó envuelto con el humorista durante la pandemia.

“Cuando vende que de algo pueden salir, salen y hablan, yo creo que le pasa por hablar de algo que en ese momento estaba de moda, he ido al programa de Marcelo y nunca tuve problemas con él, no sé por qué se enganchó, capaz que era socio de algún laboratorio”, profundizó Teruel. En ese entonces, Listorti había criticado la postura antivacunas de "Los Nocheros" y les propuso que se vayan a "vivir a una isla".

“Le faltó el respeto a los chicos porque ellos no dijeron nada, lo tomo como de quién viene, una persona mediática que siempre busca eso”, agregó visiblemente enojado con el exconductor de El Nueve, en diálogo con Mitre Live. Fue en ese mismo ciclo donde Listorti había apuntado contra el cuartero salteño: “Dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietito. Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mí no hay debate con el tema vacuna. El argumento antivacuna es infantil y peligroso. Hay que vacunarse, hay que vacunarse”.

Kike Teruel reveló por qué se va de Los Nocheros

Luego de 38 exitosos años, el próximo 30 de junio Kike Teruel dará su último show con Los Nocheros. La decisión del cantante sorprendió a todos, cuando lo anunció en la previa del concierto que el grupo brindó en la última edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El exjurado de Talento Argentino contó en detalle sobre sus motivos para abandonar la banda, y sus deseos para el futuro. "Yo no estoy cansado. No me voy porque estoy cansado, al contrario, me voy porque me siento nuevo. Yo me siento bien para emprender cualquier misión o profesión que la vida me ponga adelante", aclaró.

Además, aseguró que no planea lanzarse como solista. “Es una decisión absolutamente personal. Una salida natura, yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí, no voy a seguir de solista ni voy a hacer una carrera paralela. Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los Nocheros. Este es el fin de mi carrera como cantor profesional”, remarcó, en diálogo con el Canal de la Música.

Por lo pronto, seguirá viviendo en Salta y ocupará su tiempo en otros proyectos, aunque no descartó seguir vinculado a la música desde otro lado. "Yo cumplí mi sueño. Luché para que la música popular tuviera el lugar que le correspondía. Nuestra música llegó a muchísimos lugares. Conocí el mundo y con nuestras canciones llegamos a muchas cabezas y corazones. Estoy muy agradecido”, concluyó.