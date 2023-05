Kike Teruel se pudrió y contó la verdadera razón por la que se va de Los Nocheros: "Hasta acá llegué"

Kike Teruel decidió contar la verdad sobre su adiós a Los Nocheros. Qué dijo el famoso cantante de la icónica banda argentina.

Kike Teruel es uno de los integrantes del grupo Los Nocheros, pero no por mucho tiempo. El próximo 30 de junio, en el estadio Movistar Arena, la icónica banda despedirá a uno de sus miembros históricos, que decidió dar un paso al costado y lo anunció a través de sus redes sociales tiempo atrás. Sin embargo, en las últimas horas tomó la determinación de contar la verdadera razón de su adiós.

Entrevistado por el programa Informate en la noche de Salta, el icónico Kike Teruel dio más detalles de su adiós a Los Nocheros y dejó entrever que otras son sus prioridades de aquí en más. "Si dejé Los Nocheros es porque estoy buscando la tranquilidad, la paz, después de 37 años", manifestó el cantante.

"Me retiro porque al folclore hay que pelearlo mucho para que se le dé lugar por el género. No es que me desanimé, sino que dije hasta acá llegué y busco depender sólo de mí", sentenció Kike Teruel. De este modo, y con 58 años, el cantante insinuó que comenzará nuevos rumbos aunque no serán arriba del escenario ya que dejó claro que no volverá a cantar de forma profesional.

Lloran Los Nocheros por el adiós de Kike Teruel

Kike Teruel protagonizó una de las noticias más tristes de los últimos tiempos en materia musical. Es que el icónico cantante de Los Nocheros se colocó en el centro de la escena por un inesperado adiós que sacudió a los seguidores de la banda salteña.

De acuerdo a lo que expresó en sus redes sociales, Kike Teruel tomó la decisión de abandonar los escenarios. Ya no cantará profesionalmente, por lo que se descartó la chance de que continúe su camino como solista. "Mi decisión de retirarme de Nocheros responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar está ya concluida. Cumplí todos mis sueños, todos mis objetivos", expresó el artista.

"Hice todo lo que se puede hacer artística y profesionalmente, junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien. Es simplemente dar un paso al costado para que mi persona busque su otra misión. Mi voz y mi corazón musical queda y muere en Nocheros", agregó Kike Teruel, poniéndole fin a más de 40 años de carrera.