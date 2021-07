José María Listorti se la pudrió a Los Nocheros en plena entrevista: “Váyanse"

El comediante expresó su indignación sobre las declaraciones de Kike Teruel de Los Nocheros en contra de la vacunación.

El humorista José María Listorti no pudo ocultar su enojo ante las declaraciones de Kike Teruel de Los Nocheros, donde dejó en claro que él y toda su banda desconfían de las vacunas contra el coronavirus. Indignado, en un reciente reportaje, el humorista de Showmatch definió la actitud de los folkloristas como egoísta y poco responsable.

“No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible. El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta enorme”, expresó en una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live y dejó en claro cuánta bronca le generan los discursos antivacunas, que si bien no son la mayoría, tampoco son pocos.

Luego, el conductor de Super Super hizo referencia a la importancia de tener a la mayor cantidad de población vacunada posible para que el virus pierda fuerza y se propague cada vez menos. “No es así, estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia. Ningún científico y ningún Gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada”, lanzó y continuó: “No te va a cambiar el ADN, ni te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por tener covid tal vez. Que vean una cuestión política y que los rusos se quieran apoderar de nuestra información. Ya la información la tienen por las redes sociales”.

Su alegría post-covid

Hace algunos meses, José María Listorti contrajo el pandémico virus y publicó un concientizador texto desde su internación. “Estoy bien, la saturación del oxígeno en sangre está bien, en 96. No me agito, no estoy cansado, me bajó la fiebre. Estoy muy bien atendido, muchas gracias", lanzó y siguió: "Cuídense. No subestimemos más la enfermedad, no piensen que no les va a tocar. Cuídense mucho, más que nunca. Les mando un beso y gracias a todos por la preocupación”.

Una semana después, en un posteo de Instagram, relató el momento en que fue dado de alta. “Domingo a la mañana y ya me están dando el alta. Ya estoy cambiadito, muy contento y muy ansioso, después de estar internado acá una semana, de ver a mis hijos y a mi familia. Quiero agradecer a todo el personal de salud, doctores, enfermeros, personal de limpieza y a toda la gente que nos atienden con mucha vocación y cariño”, relató y concluyó: “Ahora no es que yo soy inmune y puedo abrazar a todo el mundo, me tengo que cuidar igual, así que cuídense con distanciamiento, tapaboca y todo lo que ya sabemos. Besos y gracias”.