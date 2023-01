Karina La Princesita decidió contar toda la verdad sobre su salud: "Te morís"

La cantante de cumbia habló sobre los duros momentos en relación a su salud mental. Karina La Princesita reflexionó sobre cuánto afectan los trastornos de ansiedad a la vida de las personas que los sufren.

Karina La Princesita volvió a hablar de sus problemas con los ataques de ansiedad y se solidarizó con quienes también viven ese inconveniente de salud. La cantante de hits como Corazón Mentiroso y Fuera se ha referido a las difíciles situaciones que atravesó a lo largo de su vida en relación a esa realidad.

"Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer. No podés respirar. Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto", comenzó su descargo la exparticipante de Bailando por un sueño. No es la primera vez que la artista se pronuncia sobre este problema de salud, desde hace más de una década se conoce que Karina sufre esta realidad.

Karina compartió un fuerte tweet en febrero del año pasado, en relación a su salud mental, y escribió: "Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho. Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias. A la salud mental hay que respetarla".

El "apriete" que sufrió Karina en Bailando por un sueño

"Soy una persona de mucho código. A veces tengo que ser un poco más egoísta. Decir 'a mi me conviene y prefiero hacer esto y si a vos te parece que soy una desagradecida por eso, arreglate'", comenzó su descargo la cantante sobre su participación ene l ciclo de Marcelo Tinelli. Y sumó: "Y como me habían dado trabajo en pandemia, y medio viste que te tiran frases como 'che, no da porque nosotros te dimos'. Te hacen la psicológica", al explicar por qué entre una propuesta de ser coach de La Voz Argentina y ser participante de Showmatch eligió la segunda opción.

Karina aclaró que no volverá a dejarse llevar de esa manera a la hora de tomar una decisión profesional y cerró, en diálogo con Luzu TV: "Porque encima me terminé yendo arrepentida como diciendo 'para qué dije que sí, me quiero cortar las bolas'".