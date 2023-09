Julieta Poggio confirmó lo del hermano de Tini Stoessel: "Nos estamos conociendo"

La finalista de Gran Hermano 2022 volvió a ser vinculada con el hermano de Tini Stoessel. Qué dijo Julieta Poggio sobre los rumores de romance.

Julieta Poggio llegó a la final de la última edición de Gran Hermano y días después de terminar su participación en el reality se separó de novio. Desde entonces la bailarina protagonizó varios rumores de romance con Marcos Ginocchio, pero en las últimas semanas fue relacionada con otro galán: Fran Stoessel, el hermano de Tini.

Las versiones del affaire crecieron luego de que se conociera que habían tenido un acercamiento un boliche de la costanera porteña. La ex hermanita fue mandada al frente por sus compañeros de Fuera de Joda, el programa de streaming que tiene con Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila "Tora" Villar.

Fue así que la joven decidió romper el silencio en una nota que le concedió a Caras durante un evento organizada por el semanario. "Mi vida cambió en un ciento por ciento. Estoy trabajando en lo que amo, en lo que siempre soñé. Estoy muy agradecida por las oportunidades que tuve y trato de disfrutar y dar lo máximo en cada momento", expresó cuando le preguntaron sobre su presenta laboral.

Sin embargo, no pudo evitar hablar sobre su situación sentimental y los rumores que la vincularon con el hermano de Tini Stoessel. "Son rumores de soltería. Nos cruzamos en un boliche y nos estamos conociendo como amigos, nada más", afirmó Poggio.

"Me parece lindo y está todo súper bien con él, pero no estoy saliendo con nadie ni pienso en el noviazgo", aseguró "Disney", y explicó cómo cambió su vida tras romper con Lucca Bardelli: "Me acostumbré a la soltería, estoy enfocada en mi trabajo y en mí".

Luego, le consultaron si está cercanía con Fran le permitió conocer a la ídola pop, pero la actriz lo negó. "No conozco a Tini Stoessel, pero soy una fan más de sus canciones como tantas chicas", indicó. Y cerró la nota con sus próximas metas laborales: "Me gustaría ser panelista del próximo GH o poder estar de alguna manera. A su vez, hacer ficción es mi asignatura pendiente así qué ojalá que algún día se dé".

Quién es la figura de Telefe que estaría saliendo con Julieta Poggio

Julieta Poggio saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano 2022, reality show de Telefe que la consagró como finalista. Desde su salida de la casa más famosa del país, la joven retomó su carrera artística, la cual empezó en su niñez, etapa en la que actuó en proyectos como Consentidos y Dulce Amor. La masiva popularidad que el ciclo conducido por Santiago del Moro le dio a Poggio hizo que en la prensa se hablara contantemente sobre su vida sentimental y hace horas el periodista Sebastián "Pampito" Perelló dio a conocer un sorprendente dato sobre un supuesto noviazgo de la actriz.

El panelista de Mañanísima habló sobre el rol de Poggio en la obra teatral de José María Muscari, Coqueluche, donde comparte elenco con Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan. Pampito reveló que Julieta tendría un romance con el último actor mencionado: "Hay rumores de que están teniendo algo. Le estoy preguntando porque ellos están trabajando en Coqueluche", indicó el panelista del programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

"Aparentemente tienen buena onda, pero viste cuando un chico y una chica de un elenco tienen buena onda decimos que hay romance", continuó el periodista. Por su parte, su colega Estefi Berardi lo contradijo y señaló: "Yo creo que son buenos compañeros. Los conozco a los dos y no lo creo”. Son muy distintos. Él es rebuena persona, muy espiritual y ella es hermosa, pero para mí son amigos".

La información también les llegó a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, pero los conductores de Socios del Espectáculo compartieron más detalles: "Tenemos data exclusiva que dice que Julieta Poggio y Agustín Sullivan ya compartieron dos salidas a solas". "La información nos llega directamente desde el teatro. Era tan evidente que había onda entre ellos que se fue dando cuanta mucha gente", añadió Pallares y su compañero cerró: "Creo que ya se conocen desnudos".