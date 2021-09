Jujuy Jiménez fue acosada y expuso los mensajes que recibe: "Estoy asustada"

Sofía "Jujuy" Jiménez fue acosada en un hotel y mostró en Instagram cómo denunció al hombre. "Me da miedo, estoy cag... en las patas", agregó.

Sofía "Jujuy" Jiménez fue acosada por un hombre en un hotel y decidió hacer la denuncia en la comisaría. La participante de ShowMatch, La Academia (El Trece) detalló lo ocurrido a través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram (@sofijuok) e impactó a sus más de 1,6 millones de seguidores. "Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo", comenzó ella mediante un video en la mencionada red social. "Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy, y va y me busca", profundizó.

"Lo hizo la primera vez en un restaurante, lo denuncié y nunca nadie se enteró porque dije ´lo voy a dejar correr´'... Es la segunda vez, y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal. Estoy asustada, cagada en las patas", reconoció luego la modelo, actriz, conductora y comunicadora social de 30 años.

Además de sus palabras sobre el lamentable episodio sucedido el pasado fin de semana en el Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires, "Jujuy" Jiménez hizo una captura de pantalla del acoso virtual por parte de este hombre: "¿Salís? Me alojo en el hotel si te vas a quedar ahí. ¿Por qué no te quedaste a hablar? Cada vez que te veo me enamoro más de vos, Sofía. Es raro que no sepas que estaba en el hotel porque hacía como 15 minutos que estaba adentro. No me quiero ir, decime: ¿qué querés que haga? Si no querés que te moleste nunca más, decilo, me voy y te juro que no vuelvo a ver tus historias".

Sofía "Jujuy" Jiménez fue acosada y lo denunció.

Como respuesta a la demostración de que esta persona la estaba acosando, la exnovia del periodista Guillermo "Pelado" López y del tenista Juan Martín del Potro sentenció: "Mientras yo sigo en la comisaría emitiendo la segunda denuncia, ¡él sigue escribiendo y hablando solo!".

Sofía "Jujuy" Jiménez, cuando radicó la denuncia por acoso en la comisaría.

Sofía "Jujuy" Jiménez ya había sido acosada

En enero de 2021, cuando salía del canal América TV, la modelo ya había sido hostigada en plena vía pública y también lo había demostrado con un video: “Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando. No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da... ¡Ay, que se vaya! Ahí se fue”.

En otra historia en aquel momento, la protagonista agregó acerca del momento incómodo sufrido al abandonar la emisora ubicada en Palermo, Capital Federal: “Recién me reía pero en realidad, claramente, no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana, frena, da la vuelta... Yo venía caminando y veo que me aparece acá. Mientras grababa la historia anterior, estaba el tipo ahí. Me río por los nervios pero no da, no está bueno. ¿Qué onda, maestro? Un tipo grande encima... Malditos babosos”.