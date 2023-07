Juana Repetto sufrió un problema de salud y se alejó de las redes: "Dolor"

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto contó por qué estuvo inactiva en su cuenta de Instagram. Los detalles de su padecimiento.

Juana Repetto es muy activa en las redes sociales. Tanto es así que en el último tiempo se convirtió en una importante influencer. Sin embargo, en los últimos días su cuenta de Instagram tuvo poca actividad debido al problema de salud que la tiene a maltraer.

Este domingo, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto reapareció y grabo varios videos para contar detalles de su malestar con sus seguidores. Además, le dedicó una de sus historias a su madre, para que no se alarme.

La maternidad y su dura rutina le jugaron una mala pasada a la artista y terminó con una fuerte contractura en su espalda. Días atrás apareció en sus redes para revelar lo mal que la estaba pasando. Fue tanta la preocupación que sembró en sus seguidores, que más tarde contó que tuvo que llamar a la asistencia médica para que le aplicaran un calmante mediante una inyección.

Pasados los días, el dolor mermó en algunos sectores de su cuerpo, pero pasó a trasladarse a la altura de su cabeza. En las últimas horas, compartió la actualización de su estado y cómo son las molestias que está teniendo en este momento.

“Desaparecida porque sigo sin recuperarme del todo. Les paso el parte para las amorosas que me preguntan cómo sigo”, destacó. Con un claro gesto de fastidio y desazón, la hija del popular conductor ansía recuperarse lo antes posible.

“Me aflojó esa dureza y puntada intensa que tenía entre el omóplato y cuello, pero ahora siento todo el cuello hasta la cabeza como si tuviera un moretón”, explicó en su comentario. Entre el calmante que le dieron y los masajes que deberá hacerse, con el correr de los días se irá aliviando su dolor, pero llevará tiempo.

Además, explicó en detalles el dolor que viene soportando hace días. “Si miro hacia abajo como que me tira tipo dolor muscular, y si giro el cuello para el lado de la puntada, pero mucho menos”, enfatizó la influencer.

Juana Repetto se indignó con una marca que le negó un canje

Juana Repetto posee más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte todo tipo de contenido. La actriz argentina se destaca por sus publicaciones sobre viajes y su vida cotidiana, sobre todo, contando sus experiencias en diferentes situaciones sobre la maternidad.

Como madre de dos niños, Toribio y Belisario, Juana creyó conveniente que era importante tener un espacio en sus redes donde poder hablar del tema. Desde la crianza hasta como seguir siendo una mamá, sin descuidar el lado de ser una persona individual y formó una comunidad fiel. De hecho, las redes se convirtieron en una de sus principales fuentes de ingresos.

Sin embargo, al parecer su cantidad de seguidores no fue suficiente para la marca que le negó una colaboración. Es que la actriz se contactó una empresa con la que ya había trabajado, para que le prestaran un vestido para un exclusivo evento que tenía en el Teatro Colón por los 100 años del nacimiento de René Favaloro, y recibió una inesperada respuesta.

“Le escribí a la marca y me dijeron que no, que no querían”, aseguró Juana sobre la respuesta de la firma. “Yo ni en pedo me compro uno, con lo que vale un vestido de gala y para usarlo una sola vez”, subrayó la hija de Reina Reech y agregó: “Obvio, soy low level, no me lo quisieron dar”. Finalmente, resolvió su look poniéndose un vestido de su cuñada.