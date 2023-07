José María Listorti contó la verdad sobre su pelea con Pedro Alfonso: "Siempre"

Los actores separaron sus rumbos luego de la tercera película que protagonizaron. Qué dijo el exintegrante de VideoMatch sobre le marido de Paula Chaves.

José María Listorti se alejó de la televisión. Desde hace tiempo, el locutor y humorista se refugió en la radio y en teatro -es uno de los protagonistas del musical Matilda-. Sin embargo, no logró escapar de las polémicas y una vez más se refirió al distanciamiento que tuvo de Pedro Alfonso.

Listorti charló con Implacables y habló sobre el comienzo del Bailando por un Sueño y contó detalles sobre su actual relación con sus excompañeros. “Con Marcelo (Tinelli) hablo. De hecho, lo invité a mi cumpleaños, cuando cumplí 50. Lo invité ahora al teatro”, señaló. Y agregó: “Hablo mucho con el Chato (Prada). Con Fede (Hoppe) fui a comer. Son amigos”.

Luego, salió el tema de su vínculo con Alfonso, con quien compartió tres películas. “La relación con Pedro siempre fue impecable. No es que hubo una ruptura. Repito: seguimos hablando y con Paula nos amamos. Con Pedro también. Hubo un alejamiento laboral, por haber trabajado tanto tiempo juntos”, remarcó

Luego de haber mantenido una relación cercana y compartir varios proyectos, ambos mostraron una gran distancia en el último tiempo. Todo se remonta a 2017, donde hicieron la película Cantantes en guerra y, desde entonces, no se los vio más juntos. Incluso, se especulaba que terminaron peleados. Tras años de rumores y especulaciones sobre lo que ocurrió entre ellos, fue el propio Listorti quien explicó que no le cayó nada bien que Pedro no quisiera realizar notas para promocionar el film.

Paula Chaves se metió en la polémica entre José María Listorti y Pedro Alfonso

Paula Chaves habló sobre el alejamiento de Pedro Alfonso y José María Listorti después de que su pareja hablara al respecto. La exparticipante de Bailando por un Sueño dio a conocer los motivos del cambio en la relación entre los humoristas.

"Pedro un poco contestó y dijo que sí, que fue cierto, ¿vos cómo viviste ese momento porque estabas en el medio de tu marido y un amigo?", preguntó la periodista Paula Varela a Chaves en Socios del Espectáculo. "Pedro en la segunda película sintió que no estaba de acuerdo con algunas cosas y él como que se retrae, entra en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse de más", respondió la modelo.

Chaves aseguró que nunca hubo una pelea puntual entre el padre de sus hijos y Listorti. Y agregó: "Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos. También tiene un tema que no contesta el teléfono".

"Estoy bárbaro con José María. Después de la última película, que no funcionó como esperábamos, surgieron algunas cosas. Yo sentí que hubo muchas cosas de cuestión artística y actoral en la que no me dieron bola, hubo un poco de eso, pero no pasó nada con José", manifestó Alfonso en ese entonces. Y concluyó: "Él también era productor, hubo ahí una mezcla de cosas. Hubo cosas que me hubiera gustado hacer y no me dejaron. José María siempre fue el jefe, lo tomo bien pero esto es así".