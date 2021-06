Jorge Rial se burló de Mauricio Macri y la "cultura del trabajo"

El histórico conductor no pudo dejar pasar una cuestionable frase del expresidente en torno al trabajo.

Jorge Rial siempre fue muy crítico al gobierno de Mauricio Macri. Y ahora que el expresidente está alejado de la gestión y solo se dedica a chicanear con la pandemia, el ex conductor de TV Nostra solo le dedica alguna burla o comentario irónico en Twitter, como ocurrió esta mañana.

Todo se dio luego de que el ex mandatario hablara con Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia. Entre sus declaraciones, Mauricio Macri aseguró: "Acá no se respeta la cultura del trabajo y el mérito". Ante esto, Jorge optó por compartir la frase que había sido subida desde la cuenta de la radio y chicaneó las palabras de Macri con varios emojis de risa. Entre los mensajes que recibió el ex conductor de América TV, muchos usuarios coincidieron con él y otro se mostraron a favor del ex presidente de Boca.

Cabe recordar que esta no fue la única burla de Rial hacia él en los últimos días. Todo se dio tras el pedido de disculpas de Mauricio en redes luego de sus declaraciones en un medio mendocino sobre el Covid-19, virus al que comparó con la gripe pero un poco más fuerte.

"Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del Covid-19 y el sufrimiento que ha causado”, había dicho Mauricio desde su perfil en la red social del pajarito azul. El periodista replicó este tweet y le tiró un polémico palito.

"Puso en pausa @NetflixLAT", lanzó sin filtros Jorge, recordando las palabras del funcionario en la mesa de Juana Viale recordando sus cuatro años de gestión. Allí, Macri había dicho que cuando era presidente ante los momentos complicados Juliana Awada lo ayudaba a poder desconectar. "En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente. Trataba de terminar el día y reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos”, aseguró.

¿Macri candidato?

Al ser consultado por Feinmann sobre su posible candidatura en Ciudad de Buenos Aires, Macri respondió: "No hace falta que sea candidato en la Ciudad. Jamás sería necesario que yo haga una cosa así. Seriamos un fracaso en premio que no se puede dialogar. Somos todos de un mismo equipo".

En este sentido, contestó si le gustaría que las internas en Juntos por el Cambio se resuelvan en una PASO o con una lista consensuada: "Esperemos que sea una lista consensuada o sino una PASO respetuosa".