Jorge Rial reveló una interna de Luis Ventura con Intrusos: "No le dieron bola"

Jorge Rial habló de las internas que hay en Intrusos y América TV, y aprovechó para tirarle un palito a Luis Ventura.

Jorge Rial habló sobre el presente de transición que atraviesa Intrusos y aprovechó para tirarle un palito a Luis Ventura, a quien echó del programa en su momento pero que volvió en la actualidad. "¡No le dieron bola!", disparó el conductor en Argenzuela, el programa que tiene en Radio 10. Las declaraciones de Rial se dan en medio de los rumores sobre la salida de Flor de la V y la llegada de Mariano Iúdica para comienzos de marzo.

A comienzos del 2021, Jorge Rial dejó la conducción de Intrusos tras casi 20 años al frente de uno de los programas más vistos de América TV. La danza de nombres sobre su reemplazo incluyó a los más reconocidos conductores, aunque quienes se terminaron quedando con el desafío fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, que lograron imprimirle su propia impronta al ciclo. Pero el comienzo del 2022 llegó con la partida de la dupla hacia El Trece y Flor de la V recibió la confianza de las autoridades de América para mantener el programa al aire, pese a que circularon nuevamente muchos nombres sobre quién se haría cargo del ciclo.

En los últimos días, el rumor de que a partir de marzo será Mariano Iúdica quien tome las riendas de Intrusos comenzó a tomar más fuerza. Sobre eso estaban hablando en Argenzuela cuando Jorge Rial reveló nueva información: "Había quilombo porque Luis Ventura en realidad quería conducirlo ¡Hubo un quilombo grande ahí!". Cabe recordar que desde que lo echó de Intrusos en el 2014, Jorge Rial y Luis Ventura nunca pudieron recomponer totalmente su relación.

Siguiendo con el tema, Jorge Rial aprovechó para tirarle un palito a quien fuera su socio y amigo durante tantos años. "¡No le dieron bola! Sigue conduciendo Florencia De la V. ¡Está bravísimo el clima!”, señaló el exIntrusos, muy filoso sobre la interna que se vive en América TV, a quienes también criticó hace una semana por la ola de renuncias y el escándalo alrededor de las denuncias por acoso y abuso contra Antonio Laje.

Jorge Rial y Luis Ventura en las épocas que compartían Intrusos

El picante mensaje de Jorge Rial contra Marina Calabró por su vuelta a la TV

"Pedro! Mira quien vuelve!!!", comenzó el conductor de Argenzuela en su cuenta de Twitter, haciendo referencia de forma ineludible a El contra, el personaje que popularizó Juan Carlos Calabró, papá de Marina. "La viudita a la tele. A quien va a traicionar ahora? Cuidense", continuó un Rial muy picante contra la periodista de espectáculos, quien también supo ser panelista de Intrusos, cuando era conducido por el histórico animador del ciclo de América TV.

Para cerrar, Jorge Rial fue lapidario con Marina Calabró y su forma de manejarse: "Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o, mejor, hagan uno paralelo". Claro que esta no es la primera vez que el conductor acusa a su excompañera de traicionarlo, sino que ya lo había hecho en diálogo con Gustavo Sylvestre. "A algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabía", le contó al periodista sobre el final de TV Nostra y por qué no le contó a sus panelistas antes.