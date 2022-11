Joan Manuel Serrat se despidió del público argentino en un emotivo concierto: "No me queda otra"

El cantante español ofreció su último recital en Buenos Aires y dio un emotivo discurso al público. Joan Manuel Serrat dio una extensa gira de despedida por Argentina.

Joan Manuel Serrat se despidió del público argentino y causó emoción en su último recital en Buenos Aires, que se dio en el estadio Movistar Arena. El español puso su cuerpo al tour El Vicio de Cantar, en el que le dijo adiós a los escenarios después de más de cincuenta años de pisarlos.

"Buenas noches querido. Qué gusto verles aquí y poder estar aquí y darles las gracias por acompañarme esta noche como lo han hecho en tantas ocasiones. Esta noche sin dudas es una noche especial que no es más que la prolongación de otras noches especiales", comenzó el intérprete de hits como Cantares y Aquellas Pequeñas Cosas. "No me queda otra que despedirme, pero lo pienso hacer como corresponde, personalmente. Eso sí, con alegría, con mucha alegría", agregó.

Serrat le puso humor a su emotivo discurso y soltó: "Este quizás sea el último concierto en Buenos Aires, espero llegar al final, que los acontecimientos no se precipiten sobre mí". El músico hizo un repaso por las canciones más resonantes de su carrera y causó una ovación en el público al interpretar cada una de ellas.

Joan Manuel Serrat sobre el motivo por el que eligió dedicarse a la música

"Escogí el lugar de la música y no el de la agencia o la universidad. Escogí la música porque me la pasaba mejor, no pensé que duraría hasta hoy y tampoco pensé que no duraría hasta hoy", relató el cantante español en diálogo con La Nación sobre la decisión que tomo cuando era joven. Y siguió: "La vida es una sorpresa continua y todo el tiempo te resitúa. Los caminos que te encuentres en la vida, la gente que te acompaña y la que vos acompañas también están yendo por algún lugar, están haciendo su camino y esos encuentros están en manos del azar".

Serrat aseguró que tiene una buena relación con sus canciones, incluso con sus éxitos. A diferencia de muchos artistas que se quejan de tener que cantar las mismas canciones durante mucho tiempo, él cuenta que disfruta de interpretarlas. "Si no canto alguna canción es porque no me gusta y no me gusta cantar con disgusto. Hay canciones a las que se les tiene un cariño especial y no porque sean las mejores. La verdad es que no hice canciones de las que pueda avergonzarme", concluyó el músico oriundo de Barcelona.