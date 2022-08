Jimena Barón recibió un reclamo de su empleada en plenas vacaciones: "Aumento"

Jimena Barón recibió un inesperado reclamo por parte de la niñera de su hijo Momo, a quien llevó a Bariloche a esquiar. "No tenés cara", enfrentó la bailarina y cantante a su empleada luego de que esta le mostrara una noticia en su celular que tenía que ver con la relación laboral que mantienen.

Después de pasar unos días en Disney junto con su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Morrison, Jimena Barón regresó a Buenos Aires pero rápidamente volvió a subirse a un avión para dirigirse a Bariloche. La Cobra viajó a la ciudad rionegrina para esquiar y ver la nieve con su novio y Momo. Para poder tener algún momento de intimidad con Palleiro, Barón también invitó a Mari, la niñera de su hijo que suele aparecer en sus historias de Instagram y con quien mantiene una muy divertida relación.

Además, Barón le pagó clases a su empleada para que aprendiera a esquiar junto con Momo, pero mientras se tomaban un descanso, La Cobra recibió un inesperado reclamo por parte de Mari. En la grabación que compartió Jimena Barón se podía ver a su hijo tomando una bebida mientras la niñera miraba su teléfono.

Entre las noticias que veía Mari, frenó en una que tenía como título "Se define el nuevo sueldo de empleadas domésticas: de cuánto será el aumento". La reacción de Barón fue inmediata y se la hizo saber sin demoras a su empleada. "Vos no tenés cara, desde un centro de esquí, vos no tenés cara", le remarcó indignada Jimena Barón a Mari, que no paraba de reír ante las quejas de la cantante.

Tentada por la situación que se generó, la niñera de Momo le explicó a Barón que solamente le estaba "informando" sobre los nuevos aumentos que pronto regirán. "Claro, me estás dando la información", cerró La Cobra con mucho humor el reclamo salarial que recibió.

Jimena Barón estalló contra Marcelo Tinelli: "Lo putee bastante"

Jimena Barón se enojó con Marcelo Tinelli y se comunicó con él para descargar su furia y comentarle los motivos de su indignación. Tras haberse peleado públicamente en Twitter por una referencia de Tinelli a Daniel Osvaldo, ex de Jimena Barón, la cantante solucionó su vínculo con el conductor y volvieron a trabajar en conjunto. Sin embargo, ahora un nuevo enfrentamiento vuelve a posicionar a los mediáticos en el medio de la polémica.

El domingo 15 de mayo, Jimena Barón asistió a la gala de los Martín Fierro para representar al jurado de ShowMatch: La Academia. Junto a Pampita, Ángel De Brito, Guillermina Valdés y Hernán Piquín, Barón estaba nominada a la terna de mejor jurado, sin embargo huubo dos ausencias que la indignaron muchísimo: ni Valdés ni Marcelo Tinelli asistieron a la gala que celebra a la televisión nacional.