Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y mostró la cicatriz que le quedó en el cuello

Isabel Macedo relató una experiencia que le ocasionó problemas previo a un evento. Qué le pasó.

Isabel Macedo se mostró consternada en redes sociales para contar un accidente doméstico que le generó un gran dolor de cabeza. Esta situación le sucedió antes de concurrir a un compromiso en Mendoza importante y fue en la zona del cuello, aunque se encargó de despejar todo tipo de especulaciones: "No es un chupón".

La hija que tuvo tres meses atrás con el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cambió el ritmo de vida de Isabel Macedo. La demanda maternal que tuvo antes de ir a la inauguración de su nuevo comercio en Mendoza, la descolocó a tal punto que, mientras se estaba maquillando, se quemó el cuello.

"El día que me tenía que ir para conocer el local...", comenzó el video de la actriz, quien enfocó su cuello con un moretón. "No, no es un chupón, me quemé con la buclera. Quería estar linda para ir, para ver todas las cosas, toda contenta que iba con mi socia, con mi marido, con mi bebita, toda copada y me quedé enredada en el cable porque la chiquita lloraba, quería comer", describió.

"Me di vuelta y dejé la buclera quieta y acá está el resultado ¿Qué tal, eh?", cerró con una sonrisa irónica. En los últimos días, Isabel Macedo se encuentra activa en su cuenta de Instagram para mostrar su vida cotidiana y sus canjes con distintos comercios y emprendimientos.

Isabel Macedo mostró una experiencia paranormal que vivió con su hija

Isabel Macedo fue madre por segunda vez el 1 de junio. En estas primeras semanas de vida de su hija, la actriz llamó a una enfermera para perforarle las orejas y, en el proceso, vivió una experiencia paranormal que decidió compartir con sus seguidores.

El momento inesperado surgió cuando la enfermera le contó que era ella quien cuidaba a su papá durante su internación. “Y mientras me lo decía, un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, para mí está clarísimo”, señaló.

El papá de la actriz falleció en 2014, y siempre tiene su recuerdo presente. Hace algunas semanas, con Julia ya entre sus brazos, la actriz se puso una camisa de su papá para sentirlo más cerca, y reveló que era su estrategia para extrañarlo menos en redes sociales.

La difícil decisión de Isabel Macedo que involucra a Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo anunció un cambio de rumbo que altera su vida en familia con el político Juan Manuel Urtubey, en Salta, de cara a su futuro profesional. Todos los detalles sobre la decisión clave que podría marcar un antes y un después en la actriz.

Según reveló La Pavada (Diario Crónica) Macedo estaría, desde hace un tiempo, con ganas de volver a la actuación y analizaría mudarse nuevamente a su casa en San Isidro. Una vez que su hija mayor termine el ciclo lectivo en diciembre, la familia volvería a Buenos Aires para acompañar a la actriz de Floricienta en su nuevo proyecto laboral.

Al parecer, Isabel Macedo fue convocada para una serie en 2023 y eso implica un traslado de todo el grupo vincular. La actriz viajaría con el político salteño y sus dos hijas en común, Isabel y Julia. Recientemente, la familia completa (Macedo, Urtubey, sus hijas en común y los hijos de él, fruto de su relación anterior) se mostró en una postal de redes sociales con motivo del bautismo de Julia, la más pequeña del clan Urtubey.