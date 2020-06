Noelia Marzol fue tendencia debido a un video que compartió en Instagram y que la red social decidió censurarlo por "lenguaje inapropiado". En el marco de la promoción de la obra "Sex Virtual", obra teatral de José María Muscari en streaming, la bailarina sufrió los embates del conservadurismo y redobló la apuesta, subiendo el video con algunas modificaciones.

Según los usuarios de Instagram, el lenguaje usado por Marzol era "muy fuerte", por el uso de "malas palabras" en sus argumentos sobre los comentarios que reciben las mujeres cuando publican una imagen sensual en redes. "Dieron de baja de nuevo el video. ¡Qué sensibles están todos cuando no quieren escuchar algo! Imagínense que me están dando unas ganas terrible de callarme; tanto que acabo de hacer una nueva versión con traje y anteojos, poniéndole todos los 'pips' correspondientes", lanzó la modelo, enojada por la reacción de algunos haters.

Dentro de los cambios para no herir susceptibilidades, mostró un vestuario totalmente diferente: mientras en el primer video tenía un conjunto de ropa interior negro, en el segundo se vistió con camisa, blazer y pantalón."Sigan alimentando estas ganas de callarme y no decir lo que pienso. Sigan que me encanta. Agregué conceptos, así que gracias por hacerme pensar un poco más. Versión a prueba de inseguros, retrógrados, cuadrados, de gente que no acepta otra manera de pensar, de vivir", disparó.

Para continuar con su descargo hacia la cosificación de las mujeres como objetos sexuales, Noelia Marzol señaló en su nuevo video: "¿Qué pasa si te digo que me encanta exponer mi cuerpo , pero no para que vos lo disfrutes? ¿Qué pasa si te digo que me gusta habitar y construir mi cuerpo, que me gusta sentirme segura y alimentar mi autoestima? Si mi escote te escandaliza, el problema es tuyo. A mí no me interesa que es lo que vos pensás respecto de lo que yo tengo puesto. Me parece patético tener que 'taparme' , tener que tapar mi exposición porque a vos te perturba", sentenció, combatiendo a todos los provocadores.