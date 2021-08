Insólito encuentro de Dario Barassi con un carpincho en Nordelta: “Llamé al guardia”

El actor, que reside en el barrio privado, habló acerca de la disputa que ha habido en los últimos días y reveló una graciosa historia.

Darío Barassi se metió en la guerra de los carpinchos y los vecinos de Nordelta y, aunque no dejó en claro cuál es su postura, se ganó el odio de algunos defensores del roedor más grande del mundo. En un video que se viralizó en TikTok, el conductor de TV y actor reveló que tuvo una experiencia poco agradable con uno de los animales oriundos de Corrientes. En medio del escándalo, el comediante acudió a su cuenta de Instagram para limpiar su imagen.

“Estaba yo solo en pijama con mi hija, rezando un Padre Nuestro y googleando qué es un carpincho, queriéndolo sacar de mi casa con una escoba. Qué animal horrible, es feo. Y aparte leí que son muy malos, que no te tienen miedo. La cosa es que llamé a la guardia y vinieron tres personas. Entraron, aplaudieron dos veces y el animal se fue”, expresó el actor en el ciclo 100 Argentinos Dicen y concluyó: “‘Perdón, chicos’, le dije yo. ‘Sí, generalmente las mujeres llaman’, me respondieron’”.

Ante la viralización de ese video por las redes, Barassi decidió poner la cara nuevamente y publicó un video donde explicó: “Universo carpinchos en Nordelta. Yo ya tuve una mala experiencia apenas me mudé al barrio, cuando un carpincho entró, me miró y yo pensé que era mi padre reencarnado en un animal, porque me miraba muy fijo. Yo decía ‘Ok, ¿qué hago?’” y luego continuó: “Saqué como una escobita y le dije ‘Fuera, fuera’ y no me daba bola. Como los guardias los sacaron con dos aplausos, yo ahora cada vez que me bajo de auto voy aplaudiendo, por las dudas”

“Aunque después de eso leí que son amigables. Hay opiniones diversas, hay grietas. Hay quienes te dicen son divinos, hermosos. Y otro que refieren a los dientes grandes, roedores, malos. Así que no tengo una postura tomada sobre el universo carpinchos”, concluyó el ex notero de AM Antes del Mediodía.

Insólita anécdota

Fiel a su estilo, Darío Barassi cerró su video con un latiguillo cargado de humor y reveló una impactante situación que vivió con uno de los animales que ya vivían en los humedales desde tiempo anterior a la construcción del barrio privado. “Estaba solo en mi casa y e un momento salí desnudo a tender la ropa. En un boxer, casi desnudo. Yo estoy peludo y en eso me encuentro con otro carpincho, que yo ya sé que aplaudo y se va”, comenzó su relato.

“Pero en un momento como que nos miramos y fue como un espejo, como que dije ‘Yo en una vida pasada fui carpincho’. Peludo, gordito, con los dientecitos. Así que no sé. No sé si los amo, si los odio. No sé si soy uno o si no soy uno. En fin, reflexiones”, concluyó el actor y aportó su pizca de humor al asunto.