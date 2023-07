Gustavo Sofovich destrozó a Jorge Rial tras sus críticas: "Te alimentaste de esa caca"

El hijo de Gerardo Sofovich disparó con furia contra Jorge Rial tras las fuertes críticas del periodista en redes sociales.

Gustavo Sofovich le respondió con todo a Jorge Rial después de que el conductor de Argenzuela lo criticara en redes sociales, donde aseguró que el productor lucraba con las "miserias ajenas". "Vos te alimentaste de esa caca durante veinte años", replicó furioso el hijo del creador de Polémica en el bar.

Muy enojado por cómo se manejaron con las denuncias de su hija Morena, Jorge Rial decidió denunciar a Karina Mazzocco, Luis Ventura y América TV por darle micrófono y luego abandonarla. Además, el periodista sumó un nuevo capítulo en su batalla contra el canal del que supo ser una de sus máximas figuras durante más de 20 años al destrozar a Gustavo Sofovich por invitar a Andrés Nara, quien habló de la salud de Wanda, aunque está alejado de ella desde hace tiempo.

"Qué raro que el hijo de Sofovich use las miserias ajenas para su fracaso diario. Con todo lo que podría contar de las suyas", escribió Rial en Twitter, muy picante. Lejos de hacerse el desentendido, Gustavo Sofovich dialogó con Por si las moscas (La Once Diez) y se despachó lapidario contra el conductor de Argenzuela (Radio 10).

"Él usó las miserias de todo el mundo, y ahora que le tocan la cola a él, critica, le da bronca. Hay que bancársela, macho, calavera no chilla", respondió el productor de Polémica en el bar. Además, le reclamó que dejara de hacerle juicios a los canales de televisión: "Te está volviendo el boomerang, bancate la que te está tocando porque vos te alimentaste de esa caca durante veinte años".

Respecto a la entrevista que le hicieron a Morena Rial en Polémica en el bar, Sofovich aclaró que fue precisamente la joven quien se acercó a "contar su verdad". En ese sentido, recordó cuando hace ya muchos años, Rial "se puso a hablar con todo el mundo" para que la Niña Loly no volviera a trabajar en la televisión.

"Yo mismo conté mis miserias en la cámara de Rial y a Rial le dio rating", agregó el productor. Para cerrar, Gustavo Sofovich concluyó con un análisis de por qué lo ataca Jorge Rial: "A él le sirvió en su momento, pero debe estar ahora obsesionado conmigo por mi éxito”.

El padre de Wanda Nara fue a Polémica en el Bar y fue repudiado

Eliana Guercio tuvo un fuerte cruce Andrés Nara por la forma en la que el empresario se manejó frente a la desconocida situación médica de Wanda Nara y rompió en llanto en pleno vivo de Polémica en el Bar. Mientras el estado de salud de su hija está bajo máximo hermetismo, el empresario fue a la televisión y la decisión causó controversia.

"Yo hablé con Zaira y hay ciertas cosas que me las voy a dejar a la intimidad, y les voy a respetar a que cada uno diga", dijo en primera instancia el padre de la actual conductora de Masterchef. De inmediato, Guercio, una de las panelistas del ciclo, lo increpó: "No se lo estás respetando. Vos no tenés que estar acá".

"Como padre tenés que estar ahí en la puerta de la casa, aunque no te la abran", indicó Flavio Mendoza y le reclamó: "Acabás de decir que está en un tratamiento en Fundaleu". "Lo dijeron en la televisión hoy", se defendió Nara, pero recibió una dura replica de la esposa de Sergio Romero: "No, pero vos no podés. Sos el papá".

"A mí no me importa tu interna hoy, perdoname, con todo respeto te lo digo. Cuando hay un tema de enfermedad, que hay que esperar resultados, porque todavía no está todo dicho, vos no tenés que estar acá", remarcó y cerró entre lágrima: "Estás acá porque tu hija teóricamente está enferma, entonces, hoy acá ya viniste, de aquí en adelante colaborale".