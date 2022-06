Guillermina Valdés contó una dura verdad sobre Tinelli: "No te voy a mentir"

Guillermina Valdés rompió el silencio y dejó mal parado a Tinelli. El empresario es su expareja y por el momento no habrá más novedades sentimentales.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron hace muy poco tiempo. Tienen un hijo en común, Lorenzo, al cual cuidan y tratan de aislar de una situación que hoy los tiene distanciados. Y pese a las especulaciones de algunas personas sobre un posible regreso, fue la propia actriz quien se encargó de decir una dura verdad.

“A veces uno también está en paz, en armonía y está bueno sonreír, hace bien. Yo siempre trabajé, a veces más, a veces menos, sobre todo cuando los chicos eran chiquitos bajé un poco la intesidad, pero siempre lo valoré y lo cuidé, como lo sigo haciendo”, comenzó diciendo Guillermina Valdés, quien en diálogo con LAM dejó en claro que no piensa volver con Tinelli.

“¿Qué extrañás de la vida en pareja?”, le consultaron a Guillermina, quien no dudó en contestar: "Ahora no extraño porque es una decisión y cuando uno está transitando esto vive este espacio sin pensar mucho en el otro; por ahora estamos bien así. Lo elegimos ambos porque somos dos personas adultas que nos queremos un montón y esto era lo mejor en este momento”.

Guillermina desestimó la posibilidad de volver con Tinelli

Más allá de estar sentimentalmente vinculados por su hijo, y de haber terminado en buenos términos su relación, Guillermina Valdés soltó una dura realidad que atenta contra el deseo de muchos seguidores. En síntesis, no regresará con el conductor de ShowMatch. "Estamos muy bien, la vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo y para mí eso es todo. Nos respetamos y queremos, qué más le puedo pedir a la vida. Lo nombro siempre, quizás lo editaron, no sé. Yo tengo buena onda, si alguien le quieren buscar la quinta pata al gato no sé, pero yo tengo buena onda con Marce, no te voy a mentir. Lo quiero”, cerró la actriz.

Fin del misterio: el amor "inolvidable" de Tinelli con una figura de América TV

Marcelo Tinelli fue vinculado a una importante figura de la televisión argentina. Más precisamente, a una mujer que tuvo un importante pasado en América TV y que triunfó en la década del '90 y principios de 2000. La información fue brindada por el equipo de A la tarde y no dejaron dudas: "Ella te cuenta que Tinelli siguió buscándola".

De acuerdo a lo manifestado por los panelistas del programa conducido por Karina Mazzocco, Marcelo Tinelli habría tenido un romance fogoso con Marixa Balli. "Qué mujer inolvidable Marixa para la vida de muchos hombres”, manifestó Débora D'Amato, a lo que la conductora retrucó: "¿Te referis al Potro Rodrigo y a quién más?”.

“Ella te cuenta que Tinelli años después siguió buscándola. Es una mujer de la que los hombres se enamoran profundamente. Es una mujer súper leal, súper laburadora. ¡Y los famosos que no nombra!”, agregaron en A la tarde, asegurando que entre "El Cabezón" y Balli hubo una historia que pudo haber continuado pero (al parecer) la mujer decidió que llegue a su fin.