Giro inesperado en la salud de Romina Gaetani: "Voy de mal en peor"

Romina Gaetani estuvo internada en la Clínica Bazterrica por un cuadro pulmonar y su estado de salud dio un revés impensado a tal punto de que intervino su abogado. Qué le pasó a la actriz.

Romina Gaetani fue internada de urgencia en la Clínica Bazterrica por un cuadro pulmonar que requería de varios estudios. La actriz había revelado que se trataba de una neumonía y esperaba el alta médica pronto, pero esto no fue así: estuvo todo el fin de semana en el centro de salud y hasta intervino su abogado.

Lo que comenzó como una internación normal para detectar los valores de saturación, terminó de la manera menos pensada. Si bien Romina Gaetani le dio tranquilidad a sus seguidores el sábado 15 de julio tras su internación en la Clínica Bazterrica por neumonía, su estado de salud dio un duro revés.

"Ellos suponen que hay cosas que quizás no se hicieron bien. Finalmente ayer fue dada de alta, está en la casa, se está recuperando, está un poco mejor, pero no se la ha atendido como corresponde", precisó la panelista Paula Varela en Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. Pocos días atrás, la actriz había publicado un video con su madre en su cuenta de Instagram donde no se la vio en su mejor estado. "¿Vos decís mami que me voy a mejorar hoy? Yo siento que estoy de mal en peor, pero bueno, vamos a ver qué dicen los neumonólogos", se lamentó.

A pesar de ya estar en su hogar desde el miércoles 19 de julio, su abogado Ignacio Trimarco brindó declaraciones para analizar una situación de "mala praxis", según lo indicado en Socios del Espectáculo. "Romina está bien, actualmente está estabilizada, estaba con un problema de bronquitis severa y está con muy poco aire, por eso me pidió que transmita esto para brindar tranquilidad. Le dieron un alta provisoria. Ahora tiene que hacerse un estudio complementario y va a hacer una consulta en otro centro de salud", explicó Trimarco. Además, amplió la información para decir qué fue lo que pasó en la Clínica Bazterrica.

"Ocurrieron algunos hechos de cierta gravedad que, yo no soy médico y no puedo alegar ningún tipo de mala praxis, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica respecto a la medicación que fue suministrada para analizar si existe o no alguna tipo de conducta reprochable que de lugar a alguna acción judicial", advirtió el abogado. Y sumó: "Tuvo una crisis muy grave pero ya está estabilizada". Por el momento, Romina Gaetani seguirá recuperándose en su casa mientras su equipo legal trabaja para detectar lo sucedido.

Revelan conmocionantes detalles de la salud de Wanda Nara y su última decisión: "Todo fue cambiando en horas"

Wanda Nara tomó una contundente decisión con respecto al problema de salud que enfrenta. Días atrás, la empresaria había sido internada en el Sanatorio Los Arcos luego de que los médicos le detectaran que algunos valores de sus análisis de su chequeo de rutina le habían dado mal y que tenía el bazo inflamado. Desde entonces, salieron a la luz varios rumores sobre que estaría enfrentando una grave enfermedad. En medio de esta incertidumbre se supo cuál fue la postura que tomó la esposa de Mauro Icardi al notar que algo no andaba bien con su salud.

Tras las repudiables declaraciones de Jorge Lanata, quien aseguró que Wanda tenía leucemia, sin la confirmación de la conductora de MasterChef ni un diagnóstico médico oficial que lo comprobara, la empresaria hizo un descargo en sus redes sociales en el que apuntó contra el conductor. Además, explicó que sigue a la espera de nuevos análisis. En este contexto, Ángel de Brito reveló detalles sobre la charla privada que tuvieron y contó cuál fue la decisión que Wanda tomó al recibir los resultados de sus primeros estudios.

De Brito reveló en LAM (América TV) que se encontró con Wanda en la postfiesta de los premios Martín Fierro y sacó a la luz algunos detalles sobre la charla que tuvieron. De acuerdo con su relato, Wanda le contó que se iba a ir de vacaciones con Icardi de forma separada "por cosas que no importan", pero que iban a reencontrarse en Europa.

Además, contó que el plan de Wanda era viajar al día siguiente de los Martín Fierro, pero que decidió hacerse los chequeos. "Iban a viajar todos hoy, en realidad, pero todo cambió a partir de los resultados del miércoles. La semana pasada, ella terminó de grabar MasterChef y organizó una fiesta para los participantes, los jurados y la producción, ya venía trabajando bastante. Hacía el domingo, y se iba de vacaciones, pero todo fue cambiando en horas”, cerró De Brito.