Germán Martitegui reveló la gran consecuencia física que le dejó MasterChef Celebrity

El famoso cocinero reveló la fuerte decisión que tomó para mejorar su salud tras tres años en el reality de cocina.

Germán Martitegui reveló la fuerte consecuencia de salud que enfrentó tras pararse al frente de tres temporadas de MasterChef Celebrity. Como una de las estrellas culinarias que más incrementó su éxito en los últimos años, el exdueño de Tegui reveló que pese al éxito que logró hubo una fuerte consecuencia física de la que tuvo que hacerse cargo.

Según reveló la revista Paparazzi, Martitegui enfrentó un gran aumento de peso luego de estar tanto tiempo frente al programa y probar gran diversidad de sabores y platillos. Aunque si bien cada jurado suele probar una pequeña cantidad de cada platillo, las largas jornadas de grabación, sumada a la diversidad de recetas y la alimentación diaria, llevaron a que Martitegui subiera algunos kilos.

El medio anteriormente mencionado reveló que Germán Martitegui aumentó un total de 11 kilos y tuvo que tomar medidas para hacerse cargo de la situación y volver a su peso ideal. Incluso, Paparazzi reveló que el famoso chef decidió aumentar su actividad física y comenzó a dirigirse de su casa al canal en bicicleta.

El aspecto físico es bastante importante para Martitegui y en varias ocasiones realizó algunos actos para mejorar la forma de verse. Una de estas veces fue cuando tenía 20 años y empezó a vislumbrar los primeros rasgos de la calvicie. Entonces en ese momento lo atravesó un fuerte pensamiento: "No me voy a quedar pelado, me voy a hacer algo en la cabeza". "Fui a Miami y vi un montón de gente con tatuajes y yo dije: ‘Me voy a hacer unos tatuajes’”, recordó. Con unos amigos fue a un local y le pidió al tatuador: 'Haceme toda la pelada de delfines'", reveló en una entrevista.

Una crianza particular con sus hijos

En un marco de confesiones con Teleshow, Germán Martitegui habló sobre la forma en que cría a sus hijos, especialmente en relación a la alimentación. "Me niego a que crean que la diversión es... ¿qué? ¿Papas fritas? ¿Con sal? ¿Con aceite hidrogenado? ¡No!", aseguró.

"Quiero que interpreten que lo lindo de nuestros planes también es lo saludable y que hay cosas ricas en ese contexto. Ahora sí, como será inevitable su salida al mundo, no sé qué pasará durante los primeros cumpleaños de sus compañeritos. Tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa o el dulce de leche. Ya veremos"