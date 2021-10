Fuertes imágenes de Sabrina Rojas y el Tucu López a los besos

La pareja se mostró en una fogosa velada, en la obra teatral de la que López forma parte. Sabrina Rojas y el Tucu hicieron pública su relación hace algunas semanas.

Sabrina Rojas y el Tucu López ya no se esconden de las cámaras y recientemente fueron fotografiados en una apasionada salida romántica. La pareja que comenzó su vínculo amoroso hace algunas semanas se mostró muy divertida en la obra de teatro performática en la que López participa, Sex.

A la salida del Gorriti Art Center, donde se desarrolla la obra dirigida por José María Muscari, se pudo ver a Rojas y López mientras se besaban y se divertían, gracias a imágenes de Ciudad Magazine. “Estoy muy bien haciendo lo que tengo ganas y apostando a que el día a día esté copado, y si esto fluye y se convierte en algo más serio, más lindo y dura para toda la vida, genial”, reveló el actor en una reciente entrevista.

“Si no lo queremos contar... porque no lo queremos contar, si lo contamos es porque contamos poco, si rotulamos... uy qué pronto. La verdad es que estamos cada uno en su casa. Yo soy demasiado desordenado como para convivir. Yo tengo un batallón dentro de casa... no! la convivencia dentro de un montón. Por ahora nos gustaría la vida juntos, después uno nunca sabe qué nos depara. Hablamos de hoy”, reveló Rojas en un reportaje con Intrusos.

Por su parte, López se refirió a sus problemas con el orden, lo que significaría un conflicto en su dinámica con la actriz: “Cada uno en su casa. Yo soy demasiado desordenado como para convivir”.

Sabrina Rojas se separó de Luciano Castro en medio de la cuarentena.

La opinión de Luciano Castro sobre la nueva relación de Sabrina Rojas

En diálogo con el programa de Susana Roccasalvo, Luciano Castro hizo directa alusión al nuevo vínculo de Sabrina Rojas con el Tucu López. “Me pongo contento porque si Sabri está contenta yo también y si mis hijos la ven feliz es un golazo. Es raro ver a una persona que estuvo tanto tiempo con vos con otra, pero no pasa nada sentimental. Aparte yo ya lo sabía mucho antes que lo sepan todos ustedes. Nos han cuidado, nos han respetado, hay muchos factores que facilitaron que nosotros estemos tan bien como estamos”, expresó el actor.

“Cuando Sabri habló con Ángel de Brito y le contó, ya estábamos separados hace un montón y, de hecho si te pones un poquito más analítico, hicimos un trabajo enorme de muchos años nosotros para estar hoy como estamos. Eso que dicen ‘qué copados, qué superados’ no es tan así, hay que trabajarlo y cuando el cariño es prioridad gana”, cerró.