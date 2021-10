Fuerte comentario de Jey Mammón contra Wanda Nara: “A quién le importaba”

El actor se sinceró sobre un problema que tuvo con la esposa de Mauro Icardi. Wanda Nara y su marido se habrían separado en las últimas horas.

El humorista Jey Mammón utilizó su cuenta de Twitter para meterse en el escándalo de la supuesta separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. En su descargo, el conductor de Los Mammones hizo alusión a que la esposa del futbolista, además de dejar de seguir a su marido, también le dio unfollow a él, lo que lo dejó atónito.

"A mí también me dejó de seguir. A quién le importaba jajajaja", escribió el intérprete de Estelita en su publicación, donde compartió una captura de pantalla que aseveraba que Nara no le sigue y que él tampoco a ella. De esa manera, Mammón puso una cuota de humor en medio de tanto dramatismo, tras una historia de Instagram de Wanda Nara que despertó las especulaciones sobre su separación. "Otra familia que te cargaste por zorra", escribió la botinera.

Además, la cuenta Chismes de Ker publicó una captura de pantalla de un chat privado donde Nara admitía estar separada de Icardi, lo que causó aún más revuelo en el mundo cibernético. A pesar de esa realidad, ni Wanda ni Mauro Icardi anunciaron su separación de manera oficial hasta el momento.

Conmovedoras palabras de Jey Mammón sobre la muerte de su padre

"Yo fui siempre muy escéptico, pero ahora es como que siento que él está. Hay una cosa que me pasaba cuando era chiquito: yo me iba toda la temporada, diciembre, enero y febrero, a Mar del Plata con mi familia. Y como mi papá se iba y venía los fines de semana, me tiraba un panadero, y me decía: 'Tirame uno vos, que a mí también me va a llegar, y te lo traigo cuando vuelvo'", lanzó Jey Mammón en diálogo con Cecilia Roth en Infobae, sobre la muerte de su padre, que se dio a finales del año pasado.

"Y siempre me traía uno y yo creía que era el mío, como creo hoy que cada vez que aparece un panadero es él. Me ha pasado en el estudio, arriba del piano, que tiene un significado muy fuerte, porque, ¿qué árbol hay en el estudio?", siguió y cerró: "A mí me costaba ver videos donde estaba él. De hecho, fue increíble, porque yo empecé Los Mammones y mi papá estaba en terapia intensiva, porque estuvo unos cuantos días, lo operaron medio de urgencia... Y siento que me esperó sabés, porque hice tres programas y, encima, jodiendo, ese miércoles dije: 'Bueno, el viernes vamos a pasar los mejores momentos de estos cinco primeros programas así festejamos que llegamos a cinco'. Y terminamos pasando lo mejor porque no fui porque él se murió".