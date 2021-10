Fuera de Bake Off: Gianlucca explotó contra los televidentes de Telefe

El exparticipante del reality Bake Off habló sobre el impacto negativo que causó su participación en Twitter y fulminó a los televidentes.

Luego de un desafío de tortas mexicanas, Gianlucca fue el cuarto participante en abandonar la carpa de Bake Off, el reality de pastelería amateur de Telefe. Haciendo referencia a su paso por el programa, fulminó a los televidentes y habló del impacto negativo que generó su participación. "Hablan como si no fuésemos personas", sentenció.

"Hay mucha gente que está sentada viendo y comenta cualquier cosa. Tenés que estar ahí con los nervios que lleva y cocinar, no es tan fácil. No le doy bola a las redes sociales y menos el día de la eliminación. Twitter es una cosa terrible y hablan como si no fuéramos personas", dijo en una entrevista para Mitre Live con Juan Etchegoyen.

Sobre la prueba que lo dejó fuera de Bake Off, Gianlucca reflexionó y precisó: "A mí, la última torta me gustó bastante de sabores, la ganache de chocolate blanco y cilantro… Perdón, pero la voy a volver a hacer". Y, admitió que no llegó a cumplir las consignas pedidas ya que los jurados exigían un pastel con una determinada cantidad de centímetros: "La altura de la torta, se quedó a la mitad y no tenía ni cerca 20 centímetros”.

Por otro lado, contó intimidades sobre el programa ya que reveló que tuvo ayuda del jurado. "Dolli te ayuda muchísimo. Hay cosas que no se ven porque tienen que editar mucho. Te tira esos tips que creías que tenías que tirar algo y eso revive", confesó.

MasterChef Celebrity 3, por Telefe: la lista completa de los 16 participantes

Los famosos que dirán presente son: María del Cerro, Charlotte Caniggia, "Juariu", Miguel Ángel "Tití" Fernández, Gastón Soffritti, Catherine Fulop, Paulo Kablan, Luisa Albinoni, Paula "Peque" Pareto, Marcela "Tigresa" Acuña, Denise Dumas, Micaela "Mica" Viciconte, José Luis Gioia, Héctor "Negro" Enrique, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton.

De esta manera, quedaron afuera algunas figuras a las que se mencionó en algún momento, como por ejemplo Fabián Gianola, Celia María Cuccittini (la madre de Lionel Messi), Wanda Nara y Susana Giménez.

Aunque el horario no fue confirmado oficialmente todavía, todo indica que se transmitirá de lunes a viernes alrededor de las 22.30, con la posibilidad de que haya programas los domingos también. El jurado estará compuesto por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.