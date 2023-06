Francella contó la verdad sobre la salida de Érica Rivas de Casados con hijos: "Demasiado"

El protagonista de la serie de Telefe dio detalles de las conversaciones que tuvo con la actriz para que no se baje de la obra de teatro.

Casados con Hijos se convirtió en un clásico de la televisión Argentina. La posible vuelta siempre fue una ilusión entre los fans del programa. Y aunque una nueva entrega siempre estuvo descarta, tras largos idas y vueltas, el elenco original se reunió para hacer una obra de teatro. Pero inesperadamente se produjo una polémica: Érica Rivas, Maria Elena Fuseneco en la serie, no formó parte del espectáculo.

La versión local de la sitcom norteamericana se estrenó en 2005 en la pantalla de Telefe y tras dos temporadas concluyó. Pero desde entonces, nunca abandonó la programación y sus repeticiones siempre consiguen muy buenos números de rating.

La actriz se bajó del proyecto por desacuerdos con el guion, principalmente porque no se tuvieron en cuenta sus recomendaciones de aggiornar algunos componentes de la trama con una mirada más cercana al posicionamiento de la mujer en la actualidad. La controversia suele ser una de las preguntas de rigor a cada uno de los actores que sí estuvieron y Guillermo Francella no pudo evitar el tema en la entrevista que le concedió a Julio Leiva en Caja Negra.

"¿Fue una espina que les quedó no haber hecho el elenco original?”, le consultó el periodista. Tras ese disparador, el protagonista de la obra reveló detalles de la negociaciones con Rivas: “Fue una elección, no se pudo más, se le habló de mil maneras”.

Respecto a la respuesta positiva del público, Francella sostuvo: “Y dicho y hecho. Hicimos 93 Gran Rex, que es una cosa…”. "Y vos veías lo que era el público y justo ella me ha preguntado ‘¿de qué nos vamos a reír de un programa que tiene 18 años?’ Y de eso”, completó su análisis con una charla privada con Érica Rivas.

“Ella sostenía que quería que hubiera otro Casados con hijos con autoras mujeres que entienden el universo que está pasando”, reveló Francella a la hora de precisar los factores que imposibilitaron la participación de María Elena. Además, precisó las charlas que tuvieron diferentes integrantes del elenco con Rivas: “Lo habló Florencia, Luisana, Gustavo, todos. Yo le aclaré ‘no te comas un pan amargo y no nos hagas comer a mí y a los chicos’. Estaba demasiado tomada con este tema y dijimos ‘bueno entonces no se puede’".

La decisión de Luisana Lopilato que enfureció a los fans de Casados con Hijos

La ausencia de Luisana Lopilato en la versión teatral de Casados con Hijos después de los dos meses de funciones en el teatro Gran Rex generó grandes complicaciones. El resto del elenco continuará con la obra pero el hecho de que el personaje de Paola Argento no estuviera presente hizo que explotara un escándalo.

Los actores llevarán la versión teatral de la exitosa sitcom a Córdoba en el mes de julio. Recientemente, Juan Etchegoyen, periodista de Radio Mitre, dio a conocer que Lopilato no sería parte de la obra y el público se mostró enfurecido en las redes sociales, a pesar de que aún no hubo un comunicado al respecto por parte de autoridades de la pieza.

Guillermo Francella se refirió a la posible ausencia de la menor de los Lopilato en las funciones en tierras cordobesas. "Haremos dos semanas en Córdoba en las vacaciones de invierno. Se nos hace difícil porque Luisana Lopilato vive en Canadá, tiene los chicos y seguramente no va a estar. Habrá que adaptar la pieza, un plomo. Pero ya no se puede estirar la cuerda de algo que hicimos hace tanto tiempo. Fueron muy emotivas las funciones en el Gran Rex, pero ya está", explicó el actor, en diálogo con La Nación.

"Un éxito de la calle Corrientes viene a Córdoba, pero sin Luisana y ahí está la molestia, nosotros queremos ver a todo el elenco y es lo que nos prometieron. No estamos pagando una entrada 7 mil pesos, la más barata está 10 mil. Parece que va a estar en la Argentina, pero con otro compromiso, los cordobeses sentimos que esto es un acto discriminatorio", comentó el periodista cordobés Jorge Elena. Y arremetió: "¿Por qué no viene? “Hasta el mismo Francella dijo que se iba a complicar la obra sin ella, porque hay que modificar cosas. Hay mucha expectativa, nos estamos enterando ahora que ella no viene, yo estoy indignado. Es un compromiso que tiene que hacerlo".