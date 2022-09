Érica Rivas reveló qué siente sobre la versión teatral de Casados con hijos y qué opina de su reemplazo, Jorgelina Aruzzi

Érica Rivas dialogó con un cronista de Intrusos y reveló qué siente sobre la versión teatral de Casados con hijos. Además, opinó sobre el reemplazo que eligieron desde la producción. "Me da mucha tristeza", comentó con sinceridad la actriz durante su breve charla con el programa de Flor de la V.

A principios del 2023 desembarcará en el Teatro Gran Rex la esperada y dilatada versión teatral de Casados con hijos. Claro que no llegará sin polémica ya que Érica Rivas denunció que la "bajaron" de la obra por querer revisar los libretos debido a que consideraba que había bromas que ya no se podían hacer por los cambios sociales, principalmente en materia de género.

Pese a los cruces mediáticos, la producción de la obra continuó e inclusive, hace un tiempo, revelaron que será Jorgelina Aruzzi quien ocupará el lugar al lado de Dardo Fuseneco (interpretado por Marcelo de Bellis). Tras unos días en Berlín para presentar la película El Prófugo en el Invasion Film Festival, Érica Rivas volvió a Buenos Aires y debió enfrentar las preguntas respecto a la exitosa sitcom de la que fue parte.

"¿En Alemania te preguntaban por Casados por hijos?", comenzó consultándole el cronista de Intrusos en tono humorístico a Rivas. Divertida, la actriz respondió que no, sabiendo que a continuación se vendrían preguntas en ese sentido. La primera fue si estaba al tanto de su reemplazo en la versión teatral.

"Ella es lo más, es una actriz divina", aseguró Rivas después de confirmar que sabía que Aruzzi se sumará al elenco. Sin embargo su rostro cambió cuando le consultaron si planeaba ir al estreno en caso de que la invitaran: "No, no creo, me da mucha tristeza". Justo cuando la actriz contaba que no estaba al tanto de las modificaciones que se realizaron en el guion para incorporar a Aruzzi, se acercó Diego Topa a saludar a Rivas y salvarla de más preguntas.

Cuándo se estrenará Casados con hijos en el Gran Rex y cuánto cuestan las entradas

El elenco conformado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, Darío y Luisana Lopilato y Jorgelina Aruzzi debutará en el Teatro Gran Rex el próximo 5 de enero a las 20.30 horas. La ausencia de Érica Rivas generó un sinfín de reacciones y los precios de las entradas también estuvieron en el ojo de la tormenta.

El precio más alto es de 10 mil pesos para estar en primera fila; en Super Pullman de las filas 1 a 5 están 8 mil; y la platea lateral o el Super Pullman a 6 mil pesos. La gente se expresó en redes sociales, más precisamente Twitter, para referirse a los altos costos que tiene ir a ver la obra de los Argento.