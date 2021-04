Florencia Peña contradijo a Érica Rivas: "No está contando la verdad"

Escándalo en Casados con Hijos: Florencia Peña le contestó a Érica Rivas.

Las declaraciones fulminantes de Érica Rivas contra la producción del espectáculo teatral de Casados con Hijos, donde reveló que la bajaron del proyeco por WhatsApp y que Guillermo Francella la tildó de "feminazi", fueron contradecidas por Florencia Peña, actriz protagonista del show y excompañera de elenco de Rivas. "Cuando dice que nadie la bancó o que se sintió sola, yo me siento involucrada. Por eso salgo hablar, yo soy una mujer sorora y es muy raro que yo me pelee con una mujer", sentenció la conductora de Flor de Equipo (Telefe).

"Nosotros como grupo siempre quisimos que Érica estuviera y ella de entrada planteó su preocupación por el texto y esto me consta porque yo me junté con ella, también con Luisana y con Guillermo se juntó varias veces. Desde el comienzo fuimos muy perceptivos de su necesidad, de que ella tenía ganas de que esto no hiriera susceptibilidades porque habían cambiado los tiempos y siempre estuvimos de acuerdo", expresó Florencia Peña en diálogo con PrimiciasYa.

Y agregó: "Obviamente que el espíritu de Casados con Hijos es el espíritu de Casados con Hijos, eso no iba a cambiar. Es como modificar a Los Simpsons y al personaje de Homero. El personaje de Guille es una burla al macho argentino y Moni representa el machismo que puede contar una mujer, y María Elena es un personaje feminista. Siempre su personaje se peleaba con el de Pepe por sus ideas trogloditas. Y si bien es verdad que hay cosas de las que no nos podemos reír tanto, como cuestiones físicas de las mujeres, porque los tiempos cambiaron, siempre intentamos tener una posición más en el medio. Pero la verdad es que no se llegó a ningún acuerdo. Eso fue lo que pasó. Ella tenía una postura más tajante, y no está mal. Yo la respeto muchísimo a ella, la quiero y me encanta laburar con ella".

Por otro lado, señaló: "Yo respeté siempre su no querer estar y sus percepciones sobre el libreto. Realmente queríamos que esté, pero no sé qué pasó. Y en ningún momento estuvo sola, yo soy una mujer feminista porque sino quedo en un lugar como que yo hago cualquier cosa y era ella sola la que pedía. No fue así. Yo por ahí era más blanda en algunas cosas y ella más rigurosa, pero te puedo asegurar que no hubo ninguna persona que no hiciera nada para que ella estuviera. Todos intentamos hacerlo y de hecho fue muy triste cuando nos enteramos que no iba a estar. Cuando fuimos al programa de Susana a presentar Casados, yo hablé con ella y me dijo que iba a estar y después de ahí, cambió todo".

"Yo no me voy a meter en su percepción como mujer, pero yo trabajé mucho con Guille y yo lo quiero muchísimo. Sé todo lo que hizo él para que Érica estuviera. Además ella era importante para la historia. Tal vez en el punto en que siento incómoda es como que ante esa verdad es como que uno no hizo nada para que ella se quedara, y los hechos no fueron así", remarcó.

Con respecto al comentario de Guillermo Francella como director, quien le dijo "feminazi" y que Rivas "estaba demasiado alterada", Peña dijo: "Yo desconozco lo de esa frase, no me consta.(...) Yo como compañera la quiero un montón y la respeto. Pero cuando dice que nadie la bancó o que se sintió sola, yo me siento involucrada. Por eso salgo hablar, yo soy una mujer sorora y es muy raro que yo me pelee con una mujer".

"Me parece que pasaron otras cosas que no se están diciendo y que no se van a decir. Es una producción importante y hay gente involucrada muy importante para que se sepa bien qué pasó. Pero solo se cuenta una versión", cerró Flor Peña de manera contundente.