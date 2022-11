Flor Vigna sorprendió al hablar de su futuro con Luciano Castro: "Necesito tiempo"

Flor Vigna se refirió con sinceridad a cómo ve el futuro de su relación con Luciano Castro.

Flor Vigna sorprendió en las últimas horas al revelar que siente respecto al futuro que enfrenta con su pareja Luciano Castro. "Necesito tiempo", disparó la cantante en charla con un programa radial. Además, la cantante también se refirió a la posibilidad de tener hijos más adelante.

Luciano Castro y Flor Vigna aprovechan cada oportunidad que tienen en los medios para destacar lo felices y enamorados que están, algo que también demuestran en sus redes sociales, donde constantemente comparten postales tiernas y cariñosas. Esto genera que muchos se pregunten por la posibilidad de que en algún momento agranden la familia, que también conforman los tres hijos que tiene el actor (Fausto y Esperanza de su matrimonio con Sabrina Rojas y Mateo de una relación anterior).

De eso habló, entre otros temas, Flor Vigna en su profunda charla con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad). "Estamos muy enamorados y los dos pensamos lo mismo, que va a ser eterno; pero que se yo, es algo que va a depender de nosotros", comenzó explicando la cantante, que hace tan solo una semana lanzó "Sabor a ti", su colaboración más reciente con Sael.

Ante la consulta de la posibilidad de agrandar la familia, Vigna no se hizo la desentendida: "Por ahora, me cuido con pastillas. Lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos porque es algo que no se dice mucho. Antes me cuidaba con Diu". "Pero me muero de amor cuando lo veo con sus hijos", agregó Flor Vigna, muy enamorada de Luciano Castro y su versión como padre.

"A mí, alguna vez me gustaría tener, pero falta. Por, ahora necesito tiempo para consagrar todo esto que pasa ahora", concluyó con sinceridad la cantante y bailarina. Por último, Flor Vigna aseguró que admira mucho a Luciano Castro porque "le pasó de todo" y, aunque no lo cuente en público, tuvo una vida muy difícil.

Flor Vigna explotó las redes al mostrar un tatuaje íntimo

Flor Vigna compartió un video en el que, con un jean tiro bajo que dejaba ver la ropa interior, mostró la espalda baja. Allí, en donde antes había piel lisa, ahora hay un impresionante tatuaje de una serpiente con un imponente par de alas de águila.

“Me tatué las pompis”, escribió sobre la filmación. Aunque optó por agregarle un toque de humor, en la publicación decidió dejarle a sus fans un sentido consejo: “Últimamente me estoy juzgando menos a mi y menos a los demás. Posta que se vive más feliz y libre”. El posteo recibió más de 30 mil Me Gusta y decena de comentarios que, no solo halagaron la nueva pieza de arte corporal, sino que también aplaudieron su mensaje.