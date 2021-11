Flor Vigna contó en qué afecta la diferencia de edad con Luciano Castro: "Lo fiché"

La bailarina reveló la verdad sobre su relación con el ex de Sabrina Rojas.

Flor Vigna se sinceró sobre cómo se toma la gran diferencia de edad que hay en su relación amorosa con Luciano Castro, quien tiene 46 años, mientras ella tiene 27. En su descargo, la bailarinano tuvo tapujos a la hora de hablar del tema.

"Con Lu no nos habíamos cruzado nunca en ningún laburo. Lo fiché por primera vez en el gimnasio y ahí empezamos a hablar, después merendamos juntos y de ahí no nos separamos. Cuando lo vi dije ‘qué simple este tipo’, él habla con todo el mundo, es como que todo el mundo lo quiere. Te llama la atención lo simple que es para ser tan hermoso y tan bueno", expresó Vigna, en diálogo con Catalina Dlugi.

La bicampeona de Bailando por un sueño continuó y agregó más detalles de su vínculo con Castro: "Lucho es un gran actor de nuestro país. Él es increíble, es un ser súper sensible y puede hacer cualquier cosa, es muy talentoso para mí. No solo estuvo delante de cámara (en el videoclip) sino que nos re ayudó atrás, un técnico tuvo un problema con su pantalón, él se lo sacó y le dio el suyo".

"En este punto de la relación, está buenísima la diferencia. Él me aconseja mucho en lo laboral, con cosas que ha vivido. Yo le comparto un poco mi entusiasmo hacia el mundo, mis ganas de todo y después compartimos un montón de placeres juntos", cerró la celebridad, en alusión a cómo afecta la diferencia de edad en el vínculo.

Flor Vigna sobre su faceta como cantante

En referencia a su lanzamiento como cantante, Flor Vigna habló con Caras y reveló todo sobre las canciones que compuso. "Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir 'yo no vuelvo ahí'", explicó.

"En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción y lo ves cuando la terminaste, es algo inconsciente. Nosotros todo el tiempo nos queremos juntar a hacer más y es muy lindo ese momento de búsqueda, donde te sentís donde queres estar", concluyó la artista.