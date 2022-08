Flor Peña volvió a Instagram con un video cargado de furia: "Toda mi vida"

La actriz se creó un nuevo perfil en Instagram y volvió recargada. Flor Peña habló de la doble moral de la red social tras su censura.

Flor Peña posteó un duro descargo contra Instagram en su regreso a la red social con una cuenta nueva, ya que la original fue cerrada por las políticas de la plataforma. La actriz había cosechado 6 millones de seguidores en los ochos años de la existencia de su cuenta y deberá arrancar desde cero en su nuevo perfil.

"Hola, si están del otro lado es porque ya me están siguiendo o porque son curiosos y curiosas o porque están esperando para denunciarme. De cualquier manera, bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo Instagram. Como sabrán hace casi un mes, me cerraron la cuenta. Parece ser que definitivamente y nadie entiende por qué, yo no entiendo por qué, la gente que me pregunta tampoco entiende por qué y la verdad es que no hay ninguna respuesta", comenzó su descargo la conductora de La Puta Ama.

Peña denunció la doble moral de las políticas de la red social y agregó: "Supuestamente es por alguna foto sexy o un par de fotos sexys que infringen la convivencia en esta hermosa comunidad que es Instagram, pero eso no es verdad porque esas mismas fotos por las cuales supuestamente me levantaron la cuenta las tienen las cuentas de mis fans dentro de Instagram".

"Mis fotos sexis que ya casi a esta altura son fotos infantiles son las que molestan, son las que infringen mi relación con la comunidad dentro de Instagram. No hay una respuesta a mi pregunta. Instagram nunca me contestó por qué cerró la cuenta", añadió indignada la actriz de Casados con Hijos.

Flor aseguró que, además de una de sus fuente de trabajo, su cuenta de Instagram era un archivo de su vida, muchos de sus recuerdos estaban plasmados allí y ya no los tiene: "Desde el nacimiento de mi último hijo, mis viajes y toda mi vida pública y alguna de mis cosas privadas puestas en ese Instagram, mi cuenta verificada, mi bitácora de vida".

La revelación de Flor Peña sobre Casados con Hijos

"A Guille no se le pasa nada. Controla todo, no se le pasa nada, está en todo. El primer día de grabación, se sentó en la cocina y dice ‘esta mesita así, no’. Se movía mucho", enunció la actriz en La Peña de Morfi sobre el origen del icónico enojo de Pepe Argento con la mesa de su cocina. Y cerró: "Empieza a mover la mesa y se enoja. Para mí él enojado es lo más gracioso. Guillermo, enojado, real, es todo. Nosotros callados y él ‘¡no, chicos!’. Empezó a ponerse nervioso con la mesa y nosotros dijimos ‘tenés que hacer eso con Pepe’ y no la cambiamos y quedó".