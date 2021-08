Flor de la V lapidaria con Pampita y su marido por una acción con su bebé

La vedette ofreció su opinión sobre la visita de la bebé de 12 días al estudio de televisión de Marcelo Tinelli.

Florencia de la V criticó a Pampita tras su regreso a Showmatch, donde la celebridad presentó a su pequeña hija, Ana, a menos de dos semanas de su nacimiento. En su descargo, la actriz de Los Roldán evidenció su desacuerdo con la decisión de la modelo y su esposo de haber llevado a la bebé a un lugar con tanta exposición, en medio de una pandemia.

“Pampita y Roberto son adultos y pueden elegir si llevar o no a la criatura al estudio. La verdad, yo no lo hubiera hecho. Ella, con el papá que estaba al lado, decidieron hacerlo y está bien pero me parece que después está el tema de sacarla”, expresó de la V en A la tarde, ciclo donde se desempeña como panelista, y dejó en claro que no hubiese hecho lo mismo con sus hijos en esa situación. “Yo, en plena pandemia, ni siquiera se me cruza hacerlo”, sumó.

Por otro lado, la vedette también se refirió a los comentarios alusivos al cuerpo de Pampita y a cuán rápido recuperó su figura, típico tema post embarazo, que se habla en todos los programas después de cada parto de mujeres famosas. “Lo primero es cómo se pone el foco constantemente en el cuerpo de la mujer y cómo se ve. Porque acaba de parir y dicen ‘mirá lo divina que está’, y eso es una violencia simbólica que viven las mujeres constantemente sobre el tema del parto y la figura. Hay que eliminarlo completamente”, lanzó la panelista sobre las típicas frases que refuerzan los prototipos de cuerpos hegemónicos.

No es la primera vez

Hace algunas semanas, cuando Pampita aún no había dado a luz a su hija, de la V se refirió a la sobreexposición de la vida de la modelo y al reality que está en proceso de grabación para Paramount +, donde Ardohain mostrará cada aspecto de su cotidianeidad. “El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos”, expresó Pampita sobre el contenido que grabó. Por su parte, Flor opinó: “Es una máquina de facturar, ella te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo. Una vez que firmaste y que exponés tu vida, ya está. En mi caso, preservo bastante a mis hijos”. Aunque ante la pregunta de la conductora, Karina Mazzocco, sobre si aceptaría hacer un reality show de su vida, la diva respondió: “Depende cuánto me pongan, todo es negociable. Nunca digan nunca”.