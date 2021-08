Pampita volvió a su programa tras dar a luz a Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán

La conductora dio a Ana Carolina hace 2 semanas fruto de su relación con el empresario Roberto García Moritán. Grabó su programa y anunció su regreso a Showmatch.

Pampita grabó hoy su programa en el canal Net, "Pampita Online" tras haber sido madre de Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán hace tan solo 11 días. Se presentó con regalos para el staff que la recibió con una cálida bienvenida. Durante su ausencia, el programa fue conducido por Denise Dumas.

El 22 de julio desde el Sanatorio Otamendi, la modelo compartió una foto en sus redes sociales en donde se la veía con su hija recién nacida y su marido, publicación que recibió más de 1 millón de likes. De forma inmediata expresó las ganas de volver a su trabajo como conductora de su programa y como jurado en "Showmatch: La Academia". Hoy se cumplen 11 días y reaparece intacta frente a las cámaras para deslumbrar a los televidentes.

“La vi extremadamente feliz, plena. Yo la jorobé y le dije que venía de un spa porque realmente se la ve muy bien. Está totalmente enamorada de su beba, de su familia. Tiene mucha alegría de regresar al trabajo y repartiéndose entre estar junto a su hija, que le tiene que dar la teta, y el trabajo. La vi con mucha energía, espléndida. Le dije que parece que no hubiera tenido familia hace una semana porque está nuevamente con un lomazo increíble”, contó Cora Debarbieri, panelista del programa "Pampita Online". La modelo llegó a los estudios de Kuarzo ubicados en Palermo con su hija en brazos y previo al comienzo de la grabación se despidió. Al finalizar, recibió el cariño de muchas fanáticos que se acercaron para entregar regalos, cartas y peluches, entre otras cosas.

El día del nacimiento de Ana, Pampita salió al aire telefónicamente. “Estoy enamorada, embobada. Estoy con Robert y no podemos parar de mirarla, tocarla y llenarla de besos”, expresó. “Estamos en las nubes como cualquier papá, obviamente. Me mandaron muchos mensajitos, mucho cariño y no quería dejar de charlar un rato con ustedes”, agregó.

El empresario Roberto García Moritán, padre de Ana Carolina, aseguró que "Caro está segura que quiere ahora un varón. Yo también, pero voy a poder pensar mejor después de dormir un par de meses".