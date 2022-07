Flavio Mendoza lanzó una fuerte denuncia contra un canal: "Explotación infantil"

Flavio Mendoza hizo catarsis en las redes luego de sentirse mal en un programa de televisión.

Flavio Mendoza denunció una situación que vivió cuando fue invitado a un canal de televisión. El artista se sorprendió cuando le pusieron como condición que lleve a su hijo Dionisio al programa y luego de sentirse mal por los planteos de una productora, se retiró del lugar e hizo su descargo a través de las redes.

En Twitter, Flavio Mendoza expresó: "Me invitan a un programa y casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota y al no llevarlo los planteos de una productora me hicieron sentir horrible y me fui , mi hijo va al jardín y trato que no falte tanto ya que cuándo viajo lo llevo conmigo". Seguido a eso aclaró que en muchas oportunidades llevó consigo a su hijo, pero no a modo de obligación, ya que tiene 4 años.

El artista expresó que estas cosas le duelen y que considera que como sociedad no cambiamos más y no avanzamos si repetimos este tipo de conductas. Flavio Mendoza agregó: "Pensé que mi carrera, todo lo que he hecho por el arte en mi país y la cantidad de trabajo que doy tendría un trato un poco más respetuoso hacia mi. Y vuelvo a repetir, mi hijo no es un juguete, parece que para algunas personas un hijo es eso y eso se llama explotación infantil".

El colmo de Flavio Mendoza

Como si lo que le sucedió fuera poco, Flavio Mendoza reveló que lo peor de todo es que en el programa al que lo invitaron y luego lo hicieron sentir mal por no llevar a Dionisio, paga pauta publicitaria. "Vergüenza, pobre mis artistas que quedaron maquillados y con todo el esfuerzo que estamos haciendo para este estreno con miles de ensayos para hacer el mejor show", se lamentó el bailarín.

Para terminar, expresó: "Bueno ya hice terapia con ustedes, soy de una época que no nos enseñaron a ser felices y yo a mi hijo lo trato de criar con felicidad y si bien es hijo de un artista, soy como cualquier papá que quiere lo mejor para él un niño de 4 años, a mi no respetes pero a mi hijo si".