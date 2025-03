Fin del amor: por qué se separaron Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio

Fin del amor: por qué se separaron Zulemita Ménem y Rodolfo D'Onofrio.

Después de dos años juntos, Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio habrían decidido poner fin a su relación. La hija del ex presidente Carlos Menem y el ex titular de River Plate oficializaron su noviazgo en 2022, pero en las últimas semanas surgieron señales de que algo no estaba bien.

Según revelaron en el programa A la tarde (América TV), un hecho puntual habría sido determinante para la ruptura. Durante la emisión, el periodista Daniel Fava deslizó una pista sugerente: "Dos empresarios vinculados a la política y con los mismos colores en el corazón. Él tiene 76 años, ella 54". Luego, Cora Debarbieri sumó otro dato intrigante: "D’Onofrio es dueño de un restaurante de sushi, y la pareja solía frecuentarlo. Sin embargo, la última vez que se los vio juntos allí fue en noviembre".

Lo más llamativo llegó después, cuando se mencionó que en diciembre el ex dirigente deportivo se mudó justo enfrente del edificio donde vive su ex esposa. Este movimiento generó especulaciones sobre si se trata de una coincidencia o si, en realidad, fue el desencadenante de la separación. Por el momento ni la ex primera dama ni el empresario hicieron declaraciones al respecto, pero se cree que en las próximas horas podrían dar detalles de lo sucedido.

Zulemita Menem contó la verdad sobre el vínculo de Yuyito González y su padre: "Puntapié"

Zulemita Menem dialogó con la periodista Pía Shaw en una entrevista y allí se refirió al vínculo entre su padre y la modelo Yuyito González. La política comparó la relación de su padre con la conductora de televisión con la que ésta tiene en la actualidad con el Presidente Javier Milei.

La periodista que entrevistó a la hija de Zulema Yoma en La Nación le consultó por la relación de su papá con González y ella respondió con una chicana a Milei. "¡Así parece! Perdón Presidente, pero mi papá siempre lleva la delantera", soltó entre risas la hija de quien fue presidente en la década del 90 en Argentina.

"La conocí pero como la conocía todo el mundo en ese momento. Sigue siendo una mujer hermosa pero bueno, el puntapié inicial siempre lo dio papá", comentó luego la hermana de Carlos Menem Junior. Zulemita reveló que, en el momento en que anduvo con Yuyito, su padre estaba casado. Y cerró: "El Presidente es una persona soltera, joven y tiene el derecho de estar y compartir su tiempo afectivo con quien quiera".

La revelación de Jorge Rial sobre la vida íntima de Zulemita Menem

"La felicidad de la vuelta de Gallardo no alcanzará para llenar el corazón de Rodolfo D’Onofrio. Se separó de Zulemita Menem después de un largo tiempo de pareja. El volcado a la política, ella rehaciendo su vida con un empresario gastronómico. Dios te da, Dios te quita", escribió el conductor de C5N en un posteo de su cuenta de Twitter, en alusión a la vida amorosa de Menem.