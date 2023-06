Filtraron por qué Fabián Cubero le hizo la cruz a Manu Urcera: "Con tu hija"

El exfutbolista estalló contra el prometido de Nicole Neumann por un episodio que involucró a su hija Indiana Cubero. En Socios del Espectáculo contaron detalles del conflicto.

Nicole Neumann se convirtió en un nombre de interés para todos los programas de espectáculos luego de que salió a la luz la supuesta denuncia por maltrato que le hizo su hija Indiana Cubero. La situación recrudeció el conflicto entre la modelo y el padre de sus hijas, Fabián Cubero, pero también destapó internas familiares hasta ahora desconocidas.

La adolescente de 14 años lleva varios meses distanciada de su madre y eligió vivir con su padre y Mica Viciconte. La situación desató diversos rumores al respecto. Y ahora se conoció el motivo por el que Fabián Cubero se enfureció con Manu Urcera, pareja de Nicole y que en fin de año será su marido.

Nancy Duré contó un episodio sucedido el año pasado que involucra al piloto de autos y a la hija mayor del ídolo de Vélez, el cual hizo estallar al exdeportista. “El conflicto habría comenzado en marzo del 2022 con ese viaje a Entre Ríos que habrían hecho Indiana y una amiga con Urcera sin su mamá, que fue al día siguiente. Ahí algo se rompió, Cubero puso el grito en el cielo y habló con su abogado para que investigara y accionara al respecto”, precisó la panelista de Socios del Espectáculos.

A continuación, en el programa de El Trece mostraron algunas de las postales que dejó el viaje del que participaron Indiana, una de sus amigas, y varios conocidos del corredor. “Esto fue en marzo de 2022, tres meses después de la carta que Indiana le dedicó a Manu. Ese fue un momento bisagra, sobre todo por el enojo de Cubero, que a partir de ese momento, me comentan, que se habría puesto como meta separar al deportista de su hija”, indicó Nancy.

Luego, la panelista detalló lo que habría provocado el enojo de Fabián: “No le gustó nada que Indiana viajara sola con Urcera, sin su mamá, es una menor. Si bien para viajar en el interior del país no necesitaban una autorización de él, tampoco contaban con su consentimiento”. “No tiene que ver con la convivencia con Urcera. Lo que le molestó a él fue que Indiana, de 14, viajó con otros hombres de 30 y pico, donde vos no sabés qué pasa con tu hija porque no los conocés a los otros tipos. No sabés si se sobrepasan. Como padre no sabés”, completó Paula Varela.

Aunque todos los integrantes de Socios llegaron a la conclusión de que la furia de "Poroto" sería que Nicole no le informó que ella no iba a participar del viaje. “El problema fundamental es la falta de comunicación entre ellos dos... Si ella le hubiera avisado que la niña iba a hacer un viaje con amigos suyos, la situación sería diferente. Pero tal vez Cubero se enteró al ver esta foto de que su hija estaba de viaje”, concluyó Adrián Pallares.

Los audios de Nicole Neumann que estarían en poder de la Justicia

Marcela Tauro sorprendió a todos cuando el pasado lunes reveló que Indiana Cubero había denunciado a Nicole Neumann por maltratos. La mala relación entre medre e hija viene de hace meses, pero la acusación en el ámbito judicial elevó el conflicto a una dimensión inesperada. : “Ahora nos enteramos de que no se trataría solo de una discusión, sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado Nº 2 de familia de Tigre. Y que la causa la lleva adelante la doctora Celina Sendra”, indicó la panelista de Intrusos.

Además, la periodista contó que la joven habría entregado una grabación de siete horas para sustentar su denuncia, que sería por violencia física y psicológica, y en la que habría más implicados. De hecho, Lidia Rosenstein, abogada de Cubero, habló con Georgina Barbarrossa en su programa de Telefe y confirmó la existencia de audios comprometedores para la modelo.

“Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, afirmó la letrada y agregó: “En esa grabación hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables”.

Por su parre, Tauro informó: "Hay una grabación de siete horas, que el juzgado no tiene en cuenta. Indiana y Nicole empiezan a discutir en el auto. Nicole le saca el celular y no se da cuenta que estaba grabando. Ellas siguen discutiendo, llegan a la casa y el teléfono continúa grabando". "En un momento, se escucha en la grabación, Manu Urcera intenta intervenir y le dice a Nicole: '¿otra vez discutiendo con esta pendeja de m...?'. Hasta ahí está bien, pero después Manu se toma atribuciones que no van", añadió.